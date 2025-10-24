Kvinde gik på skinnerne - og blev ramt af et tog

Fredag 24. oktober 2025 kl: 12:38

Den 36-årige kvinde gik på jernbanen, da hun blev ramt af toget. Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser, at påkørslen ikke skyldtes fejl på signalanlæg og lignende, og at der ikke er tegn på, at der er sket en forbrydelse.









Politiet oplyser videre, at de pårørende er underrettet om ulykken.





