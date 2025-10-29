Fire-akslet tip-trailer er bygget til asfalttransport

Onsdag 29. oktober 2025 kl: 13:01

Om den nye asfalt tiptrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Chassis i QE690-stål

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens den fjerde aksel både er med løftefunktion og selvstyrende

Monteret med Kel-Berg sikkerheds pakke med dumperventil, tilt- og bakalarm





Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke

Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) dog kun i 5 mm gods forrest og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde

Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler

Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem

Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Rullepresenning i 880 g/m2 dug monteret på 70 mm alu-rør





Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

