Fire-akslet tip-trailer er bygget til asfalttransport

Onsdag 29. oktober 2025 kl: 13:01
Af: Redaktionen

Vognmandsfirmaet Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg asfalt tiptrailer med et rumindhold i kassen på 34 kubikmeter

Om den nye asfalt tiptrailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Chassis i QE690-stål
  • Cyklistværn i begge sider
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens den fjerde aksel både er med løftefunktion og selvstyrende
  • Monteret med Kel-Berg sikkerheds pakke med dumperventil, tilt- og bakalarm

Kasse-opbygning:
  • Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke
  • Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) dog kun i 5 mm gods forrest og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde
  • Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler
  • Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade
  • Kost- og skovlbeslag i venstre side
  • Rullepresenning i 880 g/m2 dug monteret på 70 mm alu-rør

Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

