Fire-akslet tip-trailer er bygget til asfalttransport
Onsdag 29. oktober 2025 kl: 13:01Af: Redaktionen
Vognmandsfirmaet Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg asfalt tiptrailer med et rumindhold i kassen på 34 kubikmeter
Om den nye asfalt tiptrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Chassis i QE690-stål
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens den fjerde aksel både er med løftefunktion og selvstyrende
- Monteret med Kel-Berg sikkerheds pakke med dumperventil, tilt- og bakalarm
Kasse-opbygning:
- Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke
- Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) dog kun i 5 mm gods forrest og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde
- Bagklappen er udført i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler
- Skuffen, der er udbygget og tilpasset til at arbejde sammen med asfaltmaskiner, har pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Rullepresenning i 880 g/m2 dug monteret på 70 mm alu-rør
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Nyregistreringerne er gået frem med 12,5 procent
- Staten eksproprierer Halsskov Færgehavn
- Fire-akslet tip-trailer er bygget til asfalttransport
- Brandekoncern udvider med hollandske trailere til tunge transport
- Alle typer trafik på Øresundsbron kørte frem
- Maskinstation på Vestsjælland var i Østjylland for at hente ny tiptrailer med rullepresenning
- Vejtransportorganisation opfordrer til modstand mod EU-planer om krav om el-lastbiler
- Rumænsk lastbilchauffør var påvirket af alkohol og stoffer
- Fredag 24. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- I september skaffede fagforening 12,3 millioner kroner
- På tre kvartaler har fagforening skaffet 13,9 millioner kroner
- Elektrisk færge med dieselgeneratorer er på vej til danske farvande
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!