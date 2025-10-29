Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      
LETTE LASTBILER:

Nyregistreringerne er gået frem med 12,5 procent

Onsdag 29. oktober 2025 kl: 15:17
Af: Jesper Christensen

I løbet af årets første tre kvartaler blev der nyregistreret 819 lastbiler mellem 3.501 til 16.000 kg. Det var 91 flere end i samme periode sidste år, hvilket svarer til en stigning på 12,5 procent

Som det fremgår af nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk er det først og fremmest Mercedes-Benz, der er kørt frem. Med 440 af de nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg havde den tyske lastbilproducent en markedsandel på 53,72 procent i årets første tre kvartaler mod 43,13 procent i samme periode sidste år.


Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg

Mærke

Januar - september 2025

Januar - september 2024

Antal

Andel

Antal

Andel

Mercedes-Benz

440

53,72 %

314

43,13 %

MAN

114

13,92 %

162

22,25 %

Iveco

89

10,87 %

80

10,99 %

Fiat

45

5,49 %

41

5,63 %

Ford

28

3,42 %

66

9,07 %

Toyota

22

2,69 %

0

0,00 %

Renault

20

2,44 %

0

0,00 %

Volvo

18

2,20 %

20

2,75 %

Fuso

14

1,71 %

12

1,65 %

Maxus

11

1,34 %

5

0,69 %

Ravo

5

0,61 %

2

0,27 %

BMW

4

0,49 %

0

0,00 %

Volkswagen

4

0,49 %

10

1,37 %

BMC

1

0,12 %

1

0,14 %

Citroen

1

0,12 %

0

0,00 %

DAF

1

0,12 %

6

0,82 %

Hako

1

0,12 %

1

0,14 %

Isuzu

1

0,12 %

6

0,82 %

HDK

0

0,00 %

1

0,14 %

Opel

0

0,00 %

1

0,14 %

I alt 

819


728



(Kilde: Biilstatistik.dk)



Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Nyregistreringerne er gået frem med 12,5 procent
- Staten eksproprierer Halsskov Færgehavn
- Fire-akslet tip-trailer er bygget til asfalttransport
- Brandekoncern udvider med hollandske trailere til tunge transport
- Alle typer trafik på Øresundsbron kørte frem
- Maskinstation på Vestsjælland var i Østjylland for at hente ny tiptrailer med rullepresenning
- Vejtransportorganisation opfordrer til modstand mod EU-planer om krav om el-lastbiler
- Rumænsk lastbilchauffør var påvirket af alkohol og stoffer
- Fredag 24. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- I september skaffede fagforening 12,3 millioner kroner
- På tre kvartaler har fagforening skaffet 13,9 millioner kroner
- Elektrisk færge med dieselgeneratorer er på vej til danske farvande
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst