Nyregistreringerne er gået frem med 12,5 procent
Onsdag 29. oktober 2025 kl: 15:17Af: Jesper Christensen
I løbet af årets første tre kvartaler blev der nyregistreret 819 lastbiler mellem 3.501 til 16.000 kg. Det var 91 flere end i samme periode sidste år, hvilket svarer til en stigning på 12,5 procent
Som det fremgår af nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk er det først og fremmest Mercedes-Benz, der er kørt frem. Med 440 af de nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg havde den tyske lastbilproducent en markedsandel på 53,72 procent i årets første tre kvartaler mod 43,13 procent i samme periode sidste år.
Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg
Mærke
Januar - september 2025
Januar - september 2024
Antal
Andel
Antal
Andel
Mercedes-Benz
440
53,72 %
314
43,13 %
MAN
114
13,92 %
162
22,25 %
Iveco
89
10,87 %
80
10,99 %
Fiat
45
5,49 %
41
5,63 %
Ford
28
3,42 %
66
9,07 %
Toyota
22
2,69 %
0
0,00 %
Renault
20
2,44 %
0
0,00 %
Volvo
18
2,20 %
20
2,75 %
Fuso
14
1,71 %
12
1,65 %
Maxus
11
1,34 %
5
0,69 %
Ravo
5
0,61 %
2
0,27 %
BMW
4
0,49 %
0
0,00 %
Volkswagen
4
0,49 %
10
1,37 %
BMC
1
0,12 %
1
0,14 %
Citroen
1
0,12 %
0
0,00 %
DAF
1
0,12 %
6
0,82 %
Hako
1
0,12 %
1
0,14 %
Isuzu
1
0,12 %
6
0,82 %
HDK
0
0,00 %
1
0,14 %
Opel
0
0,00 %
1
0,14 %
I alt
819
728
(Kilde: Biilstatistik.dk)
