Nyregistreringerne er gået frem med 12,5 procent

LETTE LASTBILER:

Onsdag 29. oktober 2025 kl: 15:17

Som det fremgår af nedenstående tabel, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk er det først og fremmest Mercedes-Benz, der er kørt frem. Med 440 af de nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg havde den tyske lastbilproducent en markedsandel på 53,72 procent i årets første tre kvartaler mod 43,13 procent i samme periode sidste år.









Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg Mærke Januar - september 2025 Januar - september 2024 Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 440 53,72 % 314 43,13 % MAN 114 13,92 % 162 22,25 % Iveco 89 10,87 % 80 10,99 % Fiat 45 5,49 % 41 5,63 % Ford 28 3,42 % 66 9,07 % Toyota 22 2,69 % 0 0,00 % Renault 20 2,44 % 0 0,00 % Volvo 18 2,20 % 20 2,75 % Fuso 14 1,71 % 12 1,65 % Maxus 11 1,34 % 5 0,69 % Ravo 5 0,61 % 2 0,27 % BMW 4 0,49 % 0 0,00 % Volkswagen 4 0,49 % 10 1,37 % BMC 1 0,12 % 1 0,14 % Citroen 1 0,12 % 0 0,00 % DAF 1 0,12 % 6 0,82 % Hako 1 0,12 % 1 0,14 % Isuzu 1 0,12 % 6 0,82 % HDK 0 0,00 % 1 0,14 % Opel 0 0,00 % 1 0,14 % I alt 819

728







(Kilde: Biilstatistik.dk)

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.