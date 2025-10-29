Kolding får nyt bybusnet

Onsdag 29. oktober 2025 kl: 11:16

Af: Redaktionen Fra midten af december ændres bybussernes ruter og køreplaner i Kolding.

Med det nye bybusnet bliver der som noget nyt lavet to såkaldte A-ruter, hvor busserne kører hyppigt (hvert kvarter i dagtimerne på hverdage) og mere direkte. Begge ruter betjener mange af de store rejsemål som eksempelvis Kolding Storcenter, sygehuset, de store boligområder og uddannelsesinstitutionerne i byen.









De to A-ruter suppleres af fire andre bybuslinjer for at sikre betjening af hele byen, inklusiv en pendlerrute mellem Kolding Banegård og arbejdspladserne i Lilballe i den nordlige del af byen. Disse buslinjer har ca. halvt så mange afgange som A-ruterne.









Endelig kommer der som noget nyt en flexrute mellem busvendepladsen ved plejecentret Kirsebærhaven i Bramdrupdam og busterminalen i Mazantigade. Flexruten kører på bestilling og standser ikke mellem de to stoppesteder.









På de regionale og lokale ruter sker der mindre ændringer på rute 103, 207 og 254.









Der bliver lavet en folder med de samme informationer, som man kan finde på oversigtssiden www.kolding.dk/busnet. Den vil fra starten af november være tilgængelig på Kolding Bibliotek på Slotssøvejen.









I ugerne op til søndag 14. december vil Sydtrafik og Kolding Kommune informere yderligere om det nye busnet og de nye køreplaner.









Interesserede kan læse mere her:





her: Oversigtssiden www.kolding.dk/busnet, hvor man kan du nu læse mere om ændringerne og se det nye rutekort - klik





De nye køreplaner bliver tilgængelige på www.sydtrafik.dk/kolding fra midten af november. Der bliver også trykt nogle eksemplarer, som fra samme tidspunkt kan hentes i Borgerservice på Nytorv i Kolding.





Det nye bybusnet og køreplaner fra 14. december er indarbejdet i Rejseplanen.dk.





her: De nye køreplaner, der gælder fra 14. december, kan hentes





















