Maskinstation på Vestsjælland var i Østjylland for at hente ny tiptrailer med rullepresenning

Tirsdag 28. oktober 2025 kl: 11:06

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste tre meter er med slidstyrke HD1000

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med slidstyrke HD1000

Venstre side er øverst to-delt med to oplukkelige sider på 600 x 9.000 mm

Stigebeslag på venstre side inklusiv en tre meter stige

Kost- og skovlebeslag i venstre side





Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S









Gangergaardens Maskinstation A/S blev stiftet i 1976 og råder i dag råder over mere end 40 selvkørende enheder og beskæftiger op til 27 mand i højsæsonen. Maskinstation dækker Vestsjælland herunder Høng, Kalundborg, Slagelse og Sorø med speciale i traditionelt landbrugsarbejde. Derudover tilbyder maskinstationen også at udføre eksempelvis dræning, slamsugning, kloakservice, vognmandskørsel og snerydning.





