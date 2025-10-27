Trafikselskab er nomineret til nordisk innovationspris

Mandag 27. oktober 2025 kl: 11:22

Kampagnen "Plant skov langs busruten", som den så ud i Guldborgsund Kommune.

Trafikselskabet Movia er dermed blandt de nominerede i kategorien "Innovation" til The Nordic Public Transport Design Awards 2025. Prisen uddeles i forbindelse med InformNorden, der er en konference for udvikling, samarbejde og sikkerhed i nordisk kollektiv transport og finder sted 28.-29. oktober i Oslo.





Prisen hylder de mest nyskabende initiativer inden for kollektiv transport i Norden, og Movia er nomineret for sit samarbejde med Klimaskovfonden om at forbinde den daglige busrejse med konkret klimahandling.









Projektet "Plant skov langs busruten" blev lanceret i april og gav borgere og pendlere mulighed for at bidrage direkte til skovrejsning ved at plante træer langs Movia's busruter. Via kampagnens QR-koder kunne passagerer donere små beløb - eksempelvis 25 kroner for et træ - og dermed støtte etableringen af nye skove i samarbejde med Klimaskovfonden.









- Vi er stolte af nomineringen, fordi den anerkender vores ambition om at tænke kollektiv transport lidt bredere og indgå stærke og relevante partnerskaber. Når passagerer kan støtte initiativer til skovrejsning direkte gennem deres rejse med bussen, gør vi den kollektive transport til en endnu mere aktiv del af skovrejsningen, siger Stine Sander, der er kommerciel direktør i Movia.





Projektet har ind til videre resulteret i plantningen af knap 5.000 træer fordelt på to nye skovområder i Guldborgsund og Holbæk Kommuner. Movia oplyser, at der er flere på vej.





Lidt fakta:

The Nordic Public Transport Awards uddeles hvert andet år til aktører, der har bidraget med særligt innovative, bæredygtige eller kundevendte løsninger i den nordiske kollektive trafiksektor

Prisen "Nordic Public Transport Design Award" bliver overrakt under InformNorden-konferencen i Oslo i dagenen 28.-29. oktober

Projektet "Plant skov langs busruten" blev lanceret i april 2025. Planen er, at flere kommuner skal inviteres til at medvirke i initiativet

Borgerne og passagerer blev inviteret til at købe et træ og dermed støtte skovrejsning i deres nærområde

De første kommuner, der deltog i "Plant skov langs busruten", var Guldborgsund og Holbæk Kommuner

Der er samlet set blevet plantet knap 5.000 træer ved hjælp af de donationer, der er blevet givet i forbindelse med kampagnen





















© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.