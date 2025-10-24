København kåret som Europas førende krydstogthavn for andet år i træk
Fredag 24. oktober 2025 kl: 13:02Af: Redaktionen
Ved en ceremoni på Sardinien ud for Italiens vestkyst onsdag blev Copenhagen Malmö Port i København udnævnt som Europas førende krydstogthavn 2025 af World Travel Awards. Prisen er baseret på stemmer fra kvalificerede personer inden for rejse- og turismebranchen samt forbrugere, er et fremhæver København som en helårsdestination og regionalt krydstogtsknudepunkt med gode faciliteter og logistik
Prisen blev modtaget på Sardinien af Copenhagen Malmö Port's Commercial Cruise Director, Luis de Carvalho, og COO, Birgitte Krabbe.
Prisen kommer oveni Seatrade Cruise Award for Port of the Year 2025, som CMP vandt sidste måned.
Derudover er CMP og København nomineret til prisen som verdens førende krydstogthavn ved World Travel Awards, hvor afstemningen er åben frem til søndag 26. oktober.
I 2024 modtog CMP næsten 1 million krydstogtsgæster fordelt på Malmö, Visby og København. Den danske hovedstad bød velkommen til over 818.000 krydstogtsgæster og 280 anløb. 106 af anløbene i København var turnarounds (hvor skibet skifter passagerer), og 26 skibe valgte at tilbringe mindst én nat i hovedstaden. Forventningen for 2025 er over 850.000 gæster og omkring 300 anløb i København. CMP samarbejder med Cruise Denmark - Copenhagen and Beyond, Visit Copenhagen og knap 60 aktører.
World Travel Awards blev etableret i 1993 for at anerkende, belønne og fejre højeste standarder inden for rejse-, turisme- og hotelbranchen. København har tidligere vundet prisen som Europas førende krydstogthavn i 2008, 2010, 2011, 2012, 2024 og 2025.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- København kåret som Europas førende krydstogthavn for andet år i træk
- Elektrisk færge med dieselgeneratorer er på vej til danske farvande
- Besætning på liberiansk skib smed affald over bord i Østersøen
- Transportselskab har offentliggjort sin første årsrapport som transportselskab
- Ø-færger sætter farten ned for at spare brændstof
- Færgerederi var 363 passagerer fra et sætte ny rekord
- Sømænds mentale sundhed under pres af digitalisering til søs
- Geopolitik spændte ben for grøn omstilling af den internationale skibsfart
- Klimaaftale for søfarten faldt i vandet
- Virksomheder skal betale 100 millioner kroner
- Stor havn i Sydvestjylland bliver medlem af globalt innnovationsnetværk
- Tønder og pallecontainere med dieselolie er skyllet i land ved Agger
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!