København kåret som Europas førende krydstogthavn for andet år i træk

Fredag 24. oktober 2025 kl: 13:02

Prisen blev modtaget på Sardinien af Copenhagen Malmö Port's Commercial Cruise Director, Luis de Carvalho, og COO, Birgitte Krabbe.









Prisen kommer oveni Seatrade Cruise Award for Port of the Year 2025, som CMP vandt sidste måned.









Derudover er CMP og København nomineret til prisen som verdens førende krydstogthavn ved World Travel Awards, hvor afstemningen er åben frem til søndag 26. oktober.









I 2024 modtog CMP næsten 1 million krydstogtsgæster fordelt på Malmö, Visby og København. Den danske hovedstad bød velkommen til over 818.000 krydstogtsgæster og 280 anløb. 106 af anløbene i København var turnarounds (hvor skibet skifter passagerer), og 26 skibe valgte at tilbringe mindst én nat i hovedstaden. Forventningen for 2025 er over 850.000 gæster og omkring 300 anløb i København. CMP samarbejder med Cruise Denmark - Copenhagen and Beyond, Visit Copenhagen og knap 60 aktører.









World Travel Awards blev etableret i 1993 for at anerkende, belønne og fejre højeste standarder inden for rejse-, turisme- og hotelbranchen. København har tidligere vundet prisen som Europas førende krydstogthavn i 2008, 2010, 2011, 2012, 2024 og 2025.





