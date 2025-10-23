Klik venligst



Tre-akslet city-tip trailer har kasse i Hardox-stål

Torsdag 23. oktober 2025 kl: 15:44
Af: Redaktionen

Tre-akslet city-tip trailer har kasse i Hardox-stål

Per Henriksen Transport ApS i Viby på Sjælland har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg city-tiptrailer med en kasse i Hardox-stål, der kan rumme 31 kubikmeter


Om den nye Kel-Berg tip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst af finkornstål med stærke tværvanger og forstærkninger
  • Lukket cyklistværn begge sider i 600 mm højde
  • Tre-kanter imellem skærmene

Kasse-opbygning:
  • Kraftig forsmæksforstærkninger med 8 mm forsmæksplade
  • Kasse opbukket i plade med kraftig 12 mm bund
  • Sider opbygget i 8 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne
  • Ekstra kraftig forstærkningsspante i bagenden med montagebeslag for tipleje
  • Nedfældbar stålbagklap i 600 mm højde med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Kraftig tophængt stålbagklap med 8 mm bagplade og 5 mm opbukkede kantprofiler
  • MXN80C bakkamera med lukkeklap
  • Kost- og skovlebeslag monteret i venstre side
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkefunktion
  • Første aksel er løftbar, mens tredje aksel er tvangstyret
  • Alcoa Dura-Bright alu-fælge
  • Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

 
Per Henriksen transport ApS blev etableret i 2016 og beskæftiger sig blandet kørsel med entreprenørørsel, transport af foderstoffer og korn, autotransport og transport af skrotjern.




