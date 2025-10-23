Tre-akslet city-tip trailer har kasse i Hardox-stål
Torsdag 23. oktober 2025 kl: 15:44Af: Redaktionen
Per Henriksen Transport ApS i Viby på Sjælland har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg city-tiptrailer med en kasse i Hardox-stål, der kan rumme 31 kubikmeter
Om den nye Kel-Berg tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst af finkornstål med stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn begge sider i 600 mm højde
- Tre-kanter imellem skærmene
Kasse-opbygning:
- Kraftig forsmæksforstærkninger med 8 mm forsmæksplade
- Kasse opbukket i plade med kraftig 12 mm bund
- Sider opbygget i 8 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne
- Ekstra kraftig forstærkningsspante i bagenden med montagebeslag for tipleje
- Nedfældbar stålbagklap i 600 mm højde med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Kraftig tophængt stålbagklap med 8 mm bagplade og 5 mm opbukkede kantprofiler
- MXN80C bakkamera med lukkeklap
- Kost- og skovlebeslag monteret i venstre side
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkefunktion
- Første aksel er løftbar, mens tredje aksel er tvangstyret
- Alcoa Dura-Bright alu-fælge
- Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Per Henriksen transport ApS blev etableret i 2016 og beskæftiger sig blandet kørsel med entreprenørørsel, transport af foderstoffer og korn, autotransport og transport af skrotjern.
