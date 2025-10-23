Tre-akslet city-tip trailer har kasse i Hardox-stål

Torsdag 23. oktober 2025 kl: 15:44

Om den nye Kel-Berg tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst af finkornstål med stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn begge sider i 600 mm højde

Tre-kanter imellem skærmene





Kasse-opbygning:

Kraftig forsmæksforstærkninger med 8 mm forsmæksplade

Kasse opbukket i plade med kraftig 12 mm bund

Sider opbygget i 8 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne

Ekstra kraftig forstærkningsspante i bagenden med montagebeslag for tipleje

Nedfældbar stålbagklap i 600 mm højde med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Kraftig tophængt stålbagklap med 8 mm bagplade og 5 mm opbukkede kantprofiler

MXN80C bakkamera med lukkeklap

Kost- og skovlebeslag monteret i venstre side

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkefunktion

Første aksel er løftbar, mens tredje aksel er tvangstyret

Alcoa Dura-Bright alu-fælge

Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil





Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Per Henriksen transport ApS blev etableret i 2016 og beskæftiger sig blandet kørsel med entreprenørørsel, transport af foderstoffer og korn, autotransport og transport af skrotjern.





