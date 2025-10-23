Trækker med 590 heste har plys på gulvet

Den nye trækker er en tre-akslet Scania R 590 med en V8-motor. Den er opbygget hos VM Tarm i Tarm i Vestjylland, lakeret hos Mosegaards Autolakering i Bramming i Sydvestjylland og plysset af FL Buur i Vrå i Vendsyssel. Den nye trækker er en tre-akslet Scania R 590 med en V8-motor. Den er opbygget hos VM Tarm i Tarm i Vestjylland, lakeret hos Mosegaards Autolakering i Bramming i Sydvestjylland og plysset af FL Buur i Vrå i Vendsyssel.









Det er salgskonsulent Ernst Larsen, Scania Danmark, der har stået for salget, mens Jesper Sørensen har solgt servicekontrakten på bilen. Klargøring og levering har Scania Holbæk haft æren af.

























