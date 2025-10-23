Klik venligst



Trækker med 590 heste har plys på gulvet

Torsdag 23. oktober 2025 kl: 11:59
Af: Redaktionen

Der er forskel på folk, og der er forskel på køretøjer. Scania Danmark har fornyligt leveret en tre-akslet trækker til vognmand Andreas R. Søborg fra Tuse Næs i Holbæk, der skiller sig ud fra mængden - bude udvendigt og indvendigt, hvor garanteret er adgang forbudt for folk med jord på skoene - eller måske bar med sko på

Den nye trækker er en tre-akslet Scania R 590 med en V8-motor. Den er opbygget hos VM Tarm i Tarm i Vestjylland, lakeret hos Mosegaards Autolakering i Bramming i Sydvestjylland og plysset af FL Buur i Vrå i Vendsyssel.


Det er salgskonsulent Ernst Larsen, Scania Danmark, der har stået for salget, mens Jesper Sørensen har solgt servicekontrakten på bilen. Klargøring og levering har Scania Holbæk haft æren af.









