Transportvirksomhed i Odense har fået de første - og venter på de næste
Mandag 20. oktober 2025 kl: 13:47Af: Redaktionen
Transportvirksomheden Poul Schou A/S, der har hovedsæde i Odense, fik i begyndelsen af oktober leveret to Mercedes-Benz eActros 600 af P. Christensen i Odense. De to nye batteri-elektriske lastbiler, der har en rækkevidde på knap 700 kilometer, blev taget i drift med det samme
Poul Schou A/S skriver på sin Facebook-profil, at fremtiden for tung trafik er elektrisk, og at virksomheden ser frem til at modtage yderligere tre elektriske lastbiler inden årsskiftet, der skal køre affaldsindsamling for industrielle kunder.
De to første - og de tre næste - skal lades op på daglig basis på Poul Schou A/S' nye ladepark ved hovedkontoret i Odense.
Poul Schou A/S sender en tak til Morten Jørgensen og P. Christensen i Odense for handlen og samarbejdet omkring opstarten af virksomhedens elektriske æra.
