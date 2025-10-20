Transportvirksomhed i Odense har fået de første - og venter på de næste

Mandag 20. oktober 2025 kl: 13:47

Poul Schou A/S skriver på sin Facebook-profil, at fremtiden for tung trafik er elektrisk, og at virksomheden ser frem til at modtage yderligere tre elektriske lastbiler inden årsskiftet, der skal køre affaldsindsamling for industrielle kunder.









De to første - og de tre næste - skal lades op på daglig basis på Poul Schou A/S' nye ladepark ved hovedkontoret i Odense.









Poul Schou A/S sender en tak til Morten Jørgensen og P. Christensen i Odense for handlen og samarbejdet omkring opstarten af virksomhedens elektriske æra.





