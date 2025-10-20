Fragtmænd har fået længe trailere

Mandag 20. oktober 2025 kl: 15:14

De nye trailere, der kan have et par paller mere med, end de mere almindelige 13,6 meter trailere, er opbygget med tvangsstyrede aksler, der øger fremkommeligheden samt Nordic Easy-Go - et XL-godkendt hurtiglukkesystem, som sikrer en hurtig, sikker og ergonomisk korrekt åbning og lukning af presenningssiden.









Trailerne er også forsynet med beslag til en medbringertruck.









Nordic Trailer A/S havde med leveringen Danmarkspremiere på trailertypen.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.