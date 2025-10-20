Fragtmænd har fået længe trailere
Mandag 20. oktober 2025 kl: 15:14Af: Redaktionen
Nordic Trailer A/S, der har hjemsted i transportcenteret i Årslev ved Brabrand i det vestlige Aarhus, har fornyligt leveret 10 nye tre-akslede trailere, der har plads til 36 paller
De nye trailere, der kan have et par paller mere med, end de mere almindelige 13,6 meter trailere, er opbygget med tvangsstyrede aksler, der øger fremkommeligheden samt Nordic Easy-Go - et XL-godkendt hurtiglukkesystem, som sikrer en hurtig, sikker og ergonomisk korrekt åbning og lukning af presenningssiden.
Trailerne er også forsynet med beslag til en medbringertruck.
Nordic Trailer A/S havde med leveringen Danmarkspremiere på trailertypen.
