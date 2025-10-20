Chauffør i varebil havde sin telefon i hånden - og tre paller lattergas i varerummet

Mandag 20. oktober 2025 kl: 12:23

Bag i varebilen fandt politiet tre paller viklet ind i sort plast. På pallerne stod 94 kasser med lattergas. Ifølge Fyns Politi var der i alt 564 flasker med 377 kg ren gas.









Derudover havde chaufføren ikke den rigtige uddannelse, de rigtige certifikater, intet brandslukningsudstyr, ingen mærkning om farligt gods - og pallerne var heller ikke surret fast.









Chaufføren kan nu se frem til en bøde, hvor tallet ifølge Fyns Politi vil indeholde rigtig mange nuller.

