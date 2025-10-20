Chauffør i varebil havde sin telefon i hånden - og tre paller lattergas i varerummet
Mandag 20. oktober 2025 kl: 12:23Af: Redaktionen
I sidste uge blev en patrulje fra Færdselspolitiet på Fyn opmærksom på en varebil, hvor chaufføren holdt sin telefon i hånden. Han blev derfor standset. Ud over at bryde Færdselsloven med hensyn til at bruge håndholdt telefon under kørslen, kørte chaufføren på flere andre punkter også på den anden side af loven
Bag i varebilen fandt politiet tre paller viklet ind i sort plast. På pallerne stod 94 kasser med lattergas. Ifølge Fyns Politi var der i alt 564 flasker med 377 kg ren gas.
Derudover havde chaufføren ikke den rigtige uddannelse, de rigtige certifikater, intet brandslukningsudstyr, ingen mærkning om farligt gods - og pallerne var heller ikke surret fast.
Chaufføren kan nu se frem til en bøde, hvor tallet ifølge Fyns Politi vil indeholde rigtig mange nuller.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Fragtmænd har fået længe trailere
- Transportvirksomhed i Odense har fået de første - og venter på de næste
- Chauffør i varebil havde sin telefon i hånden - og tre paller lattergas i varerummet
- Bro-by får et nyt truckcenter
- Fredag 17. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Online-kort viser vej til ladestandere til elektriske lastbiler
- Fem-akslet lastbil bliver bygget på fabrikken
- Regler om fartsbegrænsere i busser og lastbiler skal forenkles
- Virksomheder skal betale 100 millioner kroner
- Motorvejsforbindelse på tværs af Sjælland er en god forretning for samfundet
- Papkasse med meget giftige slanger var efterladt på rasteplads
- Lovprogram omfatter forslag om skærpelser og lempelser
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!