Sømænds mentale sundhed under pres af digitalisering til søs

NY FORSKNING:

Mandag 20. oktober 2025 kl: 12:16

Artiklen bygger på 38 interviews og feltarbejde ombord på skibe og viser, hvordan såkaldt "teknostress" - stress forbundet med digitale teknologier - antager særlige former i det maritime miljø.









På havet arbejder sømænd i et højrisikomiljø, hvor selv små fejl kan have store konsekvenser. De skal derfor balancere mellem digitale systemer og manuelle procedurer for at sikre, at arbejdet udføres sikkert og effektivt. Det sker ofte under tidspres og uden stabil internetforbindelse eller adgang til IT-support.









Forskerne understreger, at der er tale om et kvalitativt studie, som giver indblik i sømænds oplevelser og erfaringer - ikke statistiske generaliseringer. Alligevel peger resultaterne på en række udfordringer og mulige løsninger, der kan forebygge mental mistrivsel.









Det handler om mere og bedre IT-træning, bedre IT-support, redesign af alarmsystemer, en kritisk tilgang til digitalisering ombord - for eksempel at overveje, hvad der bør digitaliseres og hvad, der fungerer bedre manuelt - samt lovgivning og et arbejdsmiljø, der tager højde for de særlige mentale belastninger til søs.









- Vores studie viser, at teknostress ikke kun er et problem i vidensarbejde, men at det kan have helt særlige og alvorlige konsekvenser i et arbejdsmiljø, hvor man både bor og arbejder på sit "kontor", og hvor der ikke er plads til fejl, siger lektor i digitalisering og teknostress på RUC, Raluca Stana, der er medforfatter til artiklen.









Forskerne peger på, at studiet også har bredere relevans. Erfaringerne kan kaste lys over, hvordan digitalisering påvirker arbejdsmiljøet i andre sektorer, hvor teknologien bliver stadig mere integreret i hverdagen. Ifølge Raluca Stana er det vigtigt, at debatten om digitalisering ikke kun handler om effektivitet og produktivitet, men også om menneskers trivsel og sikkerhed.









- Når vi taler om digitalisering, handler det ikke kun om at indføre nye systemer – men om at forstå, hvordan teknologien påvirker de mennesker, der skal arbejde med den. Det gælder til søs, men i høj grad også på land, siger hun.









Lidt fakta:

Artiklen er publiceret i tidsskriftet: Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs

Titel på artiklen: "Technostress at sea: understanding the technological burden on seafarers’ mental health. A call for adequate regulation" - artiklen kan ses her:

Artiklen er skrevet i samarbejde med Dr. Khanssa Lagdami, der er lektor i søfartsarbejdsret og -politik ved World Maritime University (WMU), støttet af fonden "ITF Seafarers' Trust"









