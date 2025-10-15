Stor havn i Sydvestjylland bliver medlem af globalt innnovationsnetværk

Onsdag 15. oktober 2025 kl: 10:56

I det globale innovationsnetværk, Port Innovators Network (PIN), samarbejder medlemmerne om at udvikle, afprøve og skalere nye løsninger til fremtidens maritime sektor. Esbjerg Havn, der er en af Europas førende havne inden for offshore vind, er havnen kendt for sin evne til at skabe og sikre gode rammer for, at nye teknologier kan opstå og udvikle sig på tværs af grønne teknologier, digitalisering og logistik.









Dermed har Esbjerg Havn stor erfaring med, hvordan industri, forskning og myndigheder kan samarbejde om at accelerere den grønne omstilling.









Netop muligheden for at udveksle erfaringer med gode løsninger mellem havnepartnere har stor betydning for de over 200 virksomheder på havnen, som hver dag arbejder med at omsætte innovative ideer og ny teknologi til løsninger i praksis.









- Det er helt afgørende for udviklingen af Esbjerg Havn, at vi dyrker en stærk og aktiv innovationskultur, som har international rækkevidde, og som kan give os ny viden og inspiration. Det er netop dét, vi opnår gennem vores samarbejde i Port Innovators Network, siger Dennis Jul Pedersen, der er havnedirektør i Esbjerg Havn.









Medlemskabet af Port Innovators Network markerer endnu et skridt for Esbjerg Havn mod øget innovation, erfaringsudveksling og styrket samarbejdet på tværs af landegrænser.









Om Port Innovators Network:

Port Innovators Network er et globalt netværk af innovationshubs i havnesektoren, stiftet af home-

PORT (Hamborg - Tyskland), Opentop (Valenciaport - Spanien) og The PIER (Halifax Havn - Canada)

Efterfølgende er andre internationale havne kommet til - Cubo Maritime & Port (Porto do Açu), SmartportLab (Port of Bahía

Blanca), The 2050 National Maritime Innovation Hub (Port of Tyne), Blue Economy Incubator (Port of

San Diego), Port of Esbjerg og thinkport Vienna

Formålet med netværket er at fremme, dele og udbrede, ideer og innovation på tværs af havne, kontinenter og teknologier.

Port Innovators Network forbinder fællesskaber af innovationscentre, herunder startups, iværksættere, virksomheder, forskere, universiteter

og investorer, for at dele idéer, projektresultater, erfaringer, metoder og best practice

Havnene i netværket har via medlemskabet adgang til et globalt økosystem, der forbinder havnene med forskningsinstitutioner samt erhvervsliv på de enkelte lokationer, som løbende arbejder med at udvikle og teste nye teknologier i fællesskab. Herunder finde svar på de komplekse udfordringer, som virksomhederne på havnene møder på tværs af digitalisering, logistik og bæredygtige løsninger

