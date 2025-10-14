Papkasse med meget giftige slanger var efterladt på rasteplads

Tirsdag 14. oktober 2025 kl: 10:35

En 14-årig dreng havde ringet til livline og fortalt, at han var i besiddelse af to diamantklapperslanger, der er ekstremt giftige, som han nu havde efterladt i en papkasse på en offentlig parkeringsplads.









Medarbejderen fra zoo'en havde sendt en ansat ud for at bevogte kassen med slanger for at sikre, at ingen kom noget til. Politiet kontaktede Dyrenes Beskyttelse, men da slagerne var meget giftige, kunne organisationen ikke tage vare på dem.









Derfor blev politiet og anmelder fra zoo'en enige om, at slangerne skulle til zoo'en, da der her var de bedste ressourcer til håndtere dem.









her: Interesserede kan læse mere om diamantklapperslanger på Randers Regnskovs web-side - klik







