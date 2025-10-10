Nye små elektriske varebiler får Danmarkspremiere i november

Fredag 10. oktober 2025 kl: 10:43

Af: Redaktionen Varebilen eJolly er som den mindste elektriske varebil fra Iveco et oplagt valg til transport og kørsel i byområder med trange parkeringsmuligheder.

Den nordiske importør Hedin Nordic Truck har store forventninger til de to nye elektriske modeller eJolly og eSuperJolly på det danske marked. Ud over de to nyheder vil den veletablerede eDaily også blive udstillet på Fleet Network Expo.









- Vi ser en markant bevægelse i markedet mod elektriske erhvervskøretøjer. Mange virksomheder er klar til at tage skridtet, og med eJolly og eSuperJolly står vi klar med løsninger i alle størrelser, så vi nu kan tilbyde et elektrisk alternativ til stort set enhver transportopgave, siger Mette Nielsen, Country Sales Manager for Iveco Danmark, der er en del af Hedin Nordic Truck.

De to modeller er udviklet i samarbejde med Stellantis Pro One som en del af Iveco's strategiske elektrificeringssatsning i Europa. De er målrettet kunder med behov for mindre, men stadig alsidige og brugervenlige elektriske varebiler til bykørsel og distribution i nærområder.





Varebilen eSuperJolly er bygget til opgaver med 3,5 til 4,25 ton totalvægt og har 1,4 tons lasteevne, 110 kWh batteri og en rækkevidde på op til 420 km. Varebilen eSuperJolly er bygget til opgaver med 3,5 til 4,25 ton totalvægt og har 1,4 tons lasteevne, 110 kWh batteri og en rækkevidde på op til 420 km.









- Elektrificeringen af erhvervstransport kræver, at løsningerne passer til virkeligheden. Bilerne skal kunne håndtere tung last, køre langt og være nemme at lade op. Med eJolly-familien kombinerer vi fleksibilitet og kraft med en driftssikker elektrisk platform med serviceløsninger skræddersyet til erhvervslivet, siger Mette Nielsen.









Begge modeller kan fungere med Iveco ON, der gør det muligt for både chauffører og flådeejere at følge køretøjets drift, batteristatus og servicebehov i realtid. Systemet understøtter samtidig planlægning, ruteoptimering og effektiv udnyttelse af vognparken.









Hedin Nordic Truck's landsdækkende netværk af B2B-specialiserede forhandlere og værksteder, understøtter Iveco's elektriske modelprogram.









- Når man investerer i elektrisk transport til erhverv, er det en nødvendighed at alt omkring bilen også spiller fra rådgivning og service til digitale løsninger. Vi hjælper vores kunder med at træffe det rigtige valg og holder dem kørende bagefter, siger Mette Nielsen, der peger på, at Hedin Nordic Truck's netværk af forhandlere og værksteder tilbyder rådgivning og serviceaftaler, der holder kundernes flåder kørende med 24/7 Non-Stop Assistance i hele Europa.









Lanceringen af eJolly og eSuperJolly er endnu et skridt i Ivecio's europæiske elektrificeringsstrategi. Tidligere i år introducerede Hedin Nordic Truck den tunge lastbil S-eWay, og med de nye varebiler fuldendes det elektriske program fra lette bybiler til tunge distributionskøretøjer.













Om eJolly og eSuperJolly:

Varebilen eJolly dækker segmentet fra 2,8 til 3,2 ton totalvægt. Den kompakte størrelse under 1,9 meter i højden gør den ideel til kørsel i byzoner, hvor trange parkeringsforhold og adgang til P-kældre er en del af hverdagen. Modellen har op til 1.175 kg nyttelast og fås med to batteristørrelser: 49 kWh (rækkevidde op til 224 km) og 75 kWh (op til 352 km)

Varebilen eSuperJolly er bygget til opgaver med 3,5 til 4,25 ton totalvægt og har 1,4 tons lasteevne, 110 kWh batteri og en rækkevidde på op til 420 km. Den drives af en 205 kW motor med 410 Nm moment og leverer en ydelse på niveau med konventionelle dieselmodeller





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.