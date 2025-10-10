NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TON:
I september i år blev der nyregistreret 279 nye lastbiler over 16 ton totalvægt. Det var 17 flere end i samme periode sidste år, hvor tallet var 262. Svenske Scania tegnede sig for 101 og opnåede dermed en markedsandel på 36,2 procent. Den anden svenske lastbilproducent, Volvo Trucks, fik nyregistreret 65, hvilket var en enkelt færre end Merdeces-Benz, som dermed kom ind som nummer to
Som man kan se af nedenstående tabel, kørte Scania, Mercedez-Benz og Iveco ud med flere nye lastbiler med danske nummerplader på i september i år sammenholdt med september sidste år, mens de øvrige mærker kørte ud med være.
Godt hver tredie var fra det østlige Sverige
Fredag 10. oktober 2025 kl: 09:41Af: Jesper Christensen
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
September 2025
September 2024
Antal
Andel
Antal
Andel
Scania
101
36,20 %
97
37,02 %
Mercedes-Benz
66
23,66 %
43
16,41 %
Volvo Trucks
65
23,30 %
70
26,72 %
MAN
22
7,89 %
32
12,21 %
Iveco
12
4,30 %
4
1,53 %
DAF
10
3,58 %
12
4,58 %
Renault Trucks
3
1,08 %
1
0,38 %
Ford Trucks
-
-
3
1,15 %
I alt
279
262
(Kilde: Bilstatistik.dk)
