Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      
NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TON:

Godt hver tredie var fra det østlige Sverige

Fredag 10. oktober 2025 kl: 09:41
Af: Jesper Christensen

I september i år blev der nyregistreret 279 nye lastbiler over 16 ton totalvægt. Det var 17 flere end i samme periode sidste år, hvor tallet var 262. Svenske Scania tegnede sig for 101 og opnåede dermed en markedsandel på 36,2 procent. Den anden svenske lastbilproducent, Volvo Trucks, fik nyregistreret 65, hvilket var en enkelt færre end Merdeces-Benz, som dermed kom ind som nummer to

Som man kan se af nedenstående tabel, kørte Scania, Mercedez-Benz og Iveco ud med flere nye lastbiler med danske nummerplader på i september i år sammenholdt med september sidste år, mens de øvrige mærker kørte ud med være.


Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner

Mærke

September 2025

September 2024

Antal

Andel

Antal

Andel

Scania

101

36,20 %

97

37,02 %

Mercedes-Benz

66

23,66 %

43

16,41 %

Volvo Trucks

65

23,30 %

70

26,72 %

MAN

22

7,89 %

32

12,21 %

Iveco

12

4,30 %

4

1,53 %

DAF

10

3,58 %

12

4,58 %

Renault Trucks

3

1,08 %

1

0,38 %

Ford Trucks

-

-

3

1,15 %

I alt

279


262


(Kilde: Bilstatistik.dk)



Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Pakkedistributør er klar til at åbne sit nye distributionscenter i Randers
- Nye små elektriske varebiler får Danmarkspremiere i november
- Godt hver tredie var fra det østlige Sverige
- Der er kommet flere nye lastbiler ud at køre
- Udsvingene har været større i 2025
- Aftale om dødsulykker og asbest er god
- Arbejde med tunnel i København bliver øget
- Transportvirksomhed i København er gået konkurs
- Esbjerg Havn udvides med 53 hektar
- Politi udtog udenlandsk lastbil til kontrol og fandt fire paller med puff bars
- Dansk opbyggervirksomhed med forsvarsaktiviter skal levere komponenter til luftforsvar
- Vognmand har hentet to tiptrailere hjem til reden i Lundby
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst