Uddannelseskonsulent skal arbejde med tiltrækning, trivsel og tilknytning

Fredag 26. september 2025 kl: 08:52

Lone Frankel Goul er ny uddannelseskonsulent hos TUR. (Foto: TUR)

Lone Frankel Goul tiltrådte sin nye stilling mandag 22. september og skal i praksis arbejde med TUR's AUB-projektet ”Tiltrækning, tilknytning og trivsel”, hvor TUR samarbejder med virksomheder, unge og uddannelsesinstitutioner for at skabe bedre rammer for engagement og gennemførelse i transportuddannelserne.





TUR oplyser, at Lone Frankel Goul har mange erfaringer med sig. Hun er blandt andet uddannet som frisør, hun er cand.mag. i historie og pædagogik, har arbejdet som skolelærer og har taget en diplomuddannelse i ledelse.









Lone Frankel Goul har primært arbejdet i skoleverdenen som lærer og leder og med arbejdsmiljø i transportbranchen, hvor hun også sad i brancheudvalget for lager og terminaler.









- Det er branche fuld af folk, som er nede på jorden og nysgerrige på at blive klogere. Og så er erhvervsuddannelser en helt særlig måde at lære på, fordi det er så håndgribeligt. Jeg glæder mig til at bidrage til, at flere tager en uddannelse inden for transport, siger Lone Frankel Goul, der først og fremmest glæder sig til at bringe sin viden og erfaring inden for psykisk arbejdsmiljø i spil som uddannelseskonsulent hos TUR.









- Et godt psykisk arbejdsmiljø er så vigtigt for, at vi er langtidsholdbare i vores erhverv, fremfører hun.









Lone Frankel Goul er bosat i Fredericia, gift og har to voksne børn.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.