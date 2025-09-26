Uddannelseskonsulent skal arbejde med tiltrækning, trivsel og tilknytning
Fredag 26. september 2025 kl: 08:52Af: Redaktionen
TUR - Transporterhvervets Uddannelser har ansat Lone Frankel Goul som ny uddannelseskonsulent. Hos TUR skal hun med afsæt i omfattende erfaring og viden inden for arbejdsmiljø, uddannelse og transport være med til at styrke tiltrækning, trivsel og tilknytning til erhvervsuddannelserne inden for transport
Lone Frankel Goul tiltrådte sin nye stilling mandag 22. september og skal i praksis arbejde med TUR's AUB-projektet ”Tiltrækning, tilknytning og trivsel”, hvor TUR samarbejder med virksomheder, unge og uddannelsesinstitutioner for at skabe bedre rammer for engagement og gennemførelse i transportuddannelserne.
TUR oplyser, at Lone Frankel Goul har mange erfaringer med sig. Hun er blandt andet uddannet som frisør, hun er cand.mag. i historie og pædagogik, har arbejdet som skolelærer og har taget en diplomuddannelse i ledelse.
Lone Frankel Goul har primært arbejdet i skoleverdenen som lærer og leder og med arbejdsmiljø i transportbranchen, hvor hun også sad i brancheudvalget for lager og terminaler.
- Det er branche fuld af folk, som er nede på jorden og nysgerrige på at blive klogere. Og så er erhvervsuddannelser en helt særlig måde at lære på, fordi det er så håndgribeligt. Jeg glæder mig til at bidrage til, at flere tager en uddannelse inden for transport, siger Lone Frankel Goul, der først og fremmest glæder sig til at bringe sin viden og erfaring inden for psykisk arbejdsmiljø i spil som uddannelseskonsulent hos TUR.
- Et godt psykisk arbejdsmiljø er så vigtigt for, at vi er langtidsholdbare i vores erhverv, fremfører hun.
Lone Frankel Goul er bosat i Fredericia, gift og har to voksne børn.
