Vognmand i Ishøj hentede ny citytrailer hjem fra Jylland

Torsdag 25. september 2025 kl: 13:53

Om den nye en-akslede city gardintrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

1 x 10 tons luftaffjedret aksel med tromlebremser og Tridec-tvangsstyring ved hjælp af et stang-system

Gardin-opbygning:

Fast tag med presenning

Palfinger-lift med en kapacitet på 3.000 kg i fuld højde og med trådløs fjernbetjening

Bunden, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystemet, er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

2 x 9 stk. surringsringe i kantramme





Den nye city gardintrailer, der er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 25.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





