Vognmand i Ishøj hentede ny citytrailer hjem fra Jylland
Torsdag 25. september 2025 kl: 13:53Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny en-akslet Kel-Berg city gardintrailer til Thurah Transport A/S, der har hjemsted i Ishøj vest for København
Om den nye en-akslede city gardintrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- 1 x 10 tons luftaffjedret aksel med tromlebremser og Tridec-tvangsstyring ved hjælp af et stang-system
Gardin-opbygning:
- Fast tag med presenning
- Palfinger-lift med en kapacitet på 3.000 kg i fuld højde og med trådløs fjernbetjening
- Bunden, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec-drejesystemet, er TÜV-godkendt til 9.000 kg
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- 2 x 9 stk. surringsringe i kantramme
Den nye city gardintrailer, der er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 25.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
