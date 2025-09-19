Sporarbejde mellem Fredericia og Padborg bliver afsluttet i løbet af efteråret
Fredag 19. september 2025 kl: 12:54Af: Redaktionen
Sporombygningstog i Tinglev. (Foto: Banedanmark)
I løbet af efteråret skal Banedanmark gøre arbejdet færdigt med at forny sporene på strækningen mellem Fredericia og Padborg samt udføre en række andre opgaver på banen. Arbejdet begyndte sidste år, hvor Banedanmark gennemførte et omfattende sporarbejde i Syd- og Sønderjylland, hvor banen fra Fredericia og ned mod den dansk-tyske grænse skulle have nye spor. Den afsluttende del af projektet bliver sat i gang mandag 29. september og forventes afsluttet til mandag 1. december
I den afsluttende del af projektet skal Banedanmark tre steder mellem Fredericia og Tinglev udskifte skinner, sveller og ballast, ligesom der gennemføres sporsænkninger og andre arbejder i sporet. Fire broer får nye kantbjælker og skærmtage, mens en række andre arbejder som kabelomlægninger, kørestrømsarbejder og jordarbejder bliver gennemført.
- Sidste år fornyede vi en stor del af strækningen, og nu går vi i gang med anden og sidste etape. Når sporarbejdet er ovre, får passagererne en mere driftssikker bane og dermed flere tog til tiden, da risikoen for hastighedsnedsættelser er langt mindre på en fornyet strækning, siger projektleder hos Banedanmark, Niels Tolstrup Rasmussen.
To effektive måneder i sporet
De forberedende arbejder er i gang, og fra mandag 29. september foregår sporarbejdet både i dagtimerne og som natarbejde. I størstedelen af perioden kører der stadig tog i det ene spor, imens Banedanmark arbejder i det andet. I en enkelt forlænget weekend vil der dog være totalspærret mellem Vojens og Rødekro.
- Arbejdet er planlagt, så vi kommer til at genere togdriften mindst muligt, men passagerer og naboer vil kunne mærke, at der er tale om et omfattende projekt. Vi kommer til at være synlige i landskabet, naboerne kommer til at kunne høre os, når vi arbejder, og der vil være reduktioner i togdriften, siger Niels Tolstrup Rasmussen.
Efter planen er Banedanmark færdige med arbejdet mandag 1. december. I december vil der foregå justeringsarbejder på såvel de strækninger, der blev sporombygget sidste år, og på den del, der blev sporombygget i år.
Om sporombygning Fredericia-Padborg:
- De forberedende arbejder er i gang, mens selve sporombygningen begynder mandag 29. september og varer frem til mandag 1. december
- Der vil være reduceret togdrift i perioden
- Fra fredag 7. november klokken cirka 22 og til og med mandag 10. november kører der ingen tog mellem Vojens og Rødekro. Her vil togene være erstattet af togbusser
Arbejdet består blandt andet af:
- Sporombygning - herunder udskiftning af skinner, sveller og ballast - på omkring otte kilometer af strækningen
- Udskiftning af sveller på omkring fire kilometer af strækningen
- Sporjustering af det ombyggede spor
- Broarbejder på fire broer
- Kabelomlægninger
- Kørestrømsarbejder
- Jordarbejder
- Sporarbejde mellem Fredericia og Padborg bliver afsluttet i løbet af efteråret
