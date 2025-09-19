Sporarbejde mellem Fredericia og Padborg bliver afsluttet i løbet af efteråret

Fredag 19. september 2025 kl: 12:54

Af: Redaktionen Sporombygningstog i Tinglev. (Foto: Banedanmark)

I den afsluttende del af projektet skal Banedanmark tre steder mellem Fredericia og Tinglev udskifte skinner, sveller og ballast, ligesom der gennemføres sporsænkninger og andre arbejder i sporet. Fire broer får nye kantbjælker og skærmtage, mens en række andre arbejder som kabelomlægninger, kørestrømsarbejder og jordarbejder bliver gennemført.









- Sidste år fornyede vi en stor del af strækningen, og nu går vi i gang med anden og sidste etape. Når sporarbejdet er ovre, får passagererne en mere driftssikker bane og dermed flere tog til tiden, da risikoen for hastighedsnedsættelser er langt mindre på en fornyet strækning, siger projektleder hos Banedanmark, Niels Tolstrup Rasmussen.









To effektive måneder i sporet

De forberedende arbejder er i gang, og fra mandag 29. september foregår sporarbejdet både i dagtimerne og som natarbejde. I størstedelen af perioden kører der stadig tog i det ene spor, imens Banedanmark arbejder i det andet. I en enkelt forlænget weekend vil der dog være totalspærret mellem Vojens og Rødekro.









- Arbejdet er planlagt, så vi kommer til at genere togdriften mindst muligt, men passagerer og naboer vil kunne mærke, at der er tale om et omfattende projekt. Vi kommer til at være synlige i landskabet, naboerne kommer til at kunne høre os, når vi arbejder, og der vil være reduktioner i togdriften, siger Niels Tolstrup Rasmussen.









Efter planen er Banedanmark færdige med arbejdet mandag 1. december. I december vil der foregå justeringsarbejder på såvel de strækninger, der blev sporombygget sidste år, og på den del, der blev sporombygget i år.









Om sporombygning Fredericia-Padborg:

De forberedende arbejder er i gang, mens selve sporombygningen begynder mandag 29. september og varer frem til mandag 1. december

Der vil være reduceret togdrift i perioden

Fra fredag 7. november klokken cirka 22 og til og med mandag 10. november kører der ingen tog mellem Vojens og Rødekro. Her vil togene være erstattet af togbusser





Arbejdet består blandt andet af:

Sporombygning - herunder udskiftning af skinner, sveller og ballast - på omkring otte kilometer af strækningen

Udskiftning af sveller på omkring fire kilometer af strækningen

Sporjustering af det ombyggede spor

Broarbejder på fire broer

Kabelomlægninger

Kørestrømsarbejder

Jordarbejder













