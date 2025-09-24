Kinesisk lastbilproducent introducerer en 636 kWh-trækker i Europa

Onsdag 24. september 2025 kl: 12:08

Lanceringen af den nye batteri-elektriske trækker, Sany e263, bliver understøttet af Putzmeister og Alltrucks’ servicenetværk, der skal sikre problemfri drift for europæiske brugere.









SANY e263 har en 636 kWh LFP-batteripakke på en 800V-platform og opnår ifølge Sany en rækkevidde på over 500 kilometer med 42 ton totalvægt. Nyttelasten er i den sammenhæng angivet til 31,1 ton. Udover 400 kW CCS-opladning vil Sany e263 senere også understøtte megawatt-opladning (MCS). Den fuldt luftaffjedrede trækker har en 800 V e-aksel med to motorer med en effekt på 420 kW samt en topydelse på 730 kW.









Den kan leveres med forskellige tre kraftudtag - et mPTO som en separat e-motor med 45 kW kontinuerlig ydelse til at drive hydraulisk eller mekanisk udstyr under kørsel (for eksempel betonblandere), et gearkassekraftudtag (gPTO) med 210 kW kontinuerlig ydelse til at drive tip-, gulv- eller silotrailere, eller et elektrisk DC- eller AC-kraftudtag til køletrailere.









Sany leveret over 40.000 elektriske trækkere til kunder forskellige steder i verden og peger på, at mange af den nye trækkers installerede sikkerhedsassistentsystemer går ud over de lovmæssige krav i GSR2 med målet om nul uheld og stabil drift.









Sany eTrucks tilbyder sammen med Alltrucks Truck and Trailer Service et omfattende servicenetværk med over 700 værksteder i Europa og et tysk baseret reservedelslager styret af Putzmeister. Der er mulighed for 24/7 vejhjælp, OTA- og telematikdiagnostik samt fuldservicekontrakter fra 6 til 10 år, der skal minimere uplanlagte værkstedsbesøg.









Den kommende Sany e263 vil supplere de to batteri-elektriske lastbiler, som den kinesiske producent allerede har kørt ind på det europæiske marked - de fire-akslede Sany 8x4 408P (generation1) og e435 (generation 2).









Leveringer af Sany e263 starter i 1. kvartal 2026, og forskellige varianter vil være tilgængelige inden udgangen af 2026.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.