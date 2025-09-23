Én enkelt motorcykelbetjent skrev en klip-sag hvert niende minut på fynsk motorvej

Tirsdag 23. september 2025 kl: 13:53

Ni klip blev givet for brug af håndholdt mobiltelefon, og én sag skyldtes manglende sele. Det svarer til en klip-sag hvert niende minut.









Fyns Politi gør opmærksom på, at uopmærksomhed og brug af telefon er i otte ud af ti tilfælde medvirkende årsag til alvorlige færdselsuheld. Ventetid som følge af uheld koster hvert år samfundet mange millioner kroner.









- Det er decideret uansvarligt, livsfarligt og direkte forkasteligt, at så mange bilister ser stort på både egen og andres sikkerhed. Trafikken er et fællesskab, og vi skal alle kunne komme sikkert fra A til B. Læg mobilen væk, og kør bil, når du kører bil, siger lederen af Operativ Færdsel ved Fyns Politi, politikommissær Søren Blomgren Wind-Hansen.

