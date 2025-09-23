FREDAG 29. AUGUST:
Færdselsafdelingen ved Fyns Politi gennemførte fredag 29. august om eftermiddagen en kontrol på Motorvej E20. I løbet af 90 minutter oprettede én motorcykelbetjent 10 sager om klip i kørekortet
Ni klip blev givet for brug af håndholdt mobiltelefon, og én sag skyldtes manglende sele. Det svarer til en klip-sag hvert niende minut.
Fyns Politi gør opmærksom på, at uopmærksomhed og brug af telefon er i otte ud af ti tilfælde medvirkende årsag til alvorlige færdselsuheld. Ventetid som følge af uheld koster hvert år samfundet mange millioner kroner.
- Det er decideret uansvarligt, livsfarligt og direkte forkasteligt, at så mange bilister ser stort på både egen og andres sikkerhed. Trafikken er et fællesskab, og vi skal alle kunne komme sikkert fra A til B. Læg mobilen væk, og kør bil, når du kører bil, siger lederen af Operativ Færdsel ved Fyns Politi, politikommissær Søren Blomgren Wind-Hansen.
