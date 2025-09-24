Byggeplads ved tunnelbyggeri i København åbner porten for gæster

Onsdag 24. september 2025 kl: 11:29

Man kan tage en tur rundt på byggepladsen eller komme ned i byggegruben, der har en dybde af op til 18 meter. Det er her, den 1,4 kilometer lange tunnel vil blive støbt stykke for stykke under Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet.









- Vi glæder os til at vise vores spændende projekt frem og håber, at mange vil gribe chancen og lægge vejen forbi Nordhavn og se, hvordan vi bygger den nye tunnel, der vil binde bydelen tættere sammen med resten af byen, siger senior projektleder på Nordhavnstunnelen, Mette Stender, der håber at se rigtig mange interesserede på dagen.









Entreprenør BESIX-MTH JV ser også frem til at byde de besøgende indenfor på byggepladsen.









- Nordhavnstunnelen er et af de største infrastrukturprojekter i København. Vi er stolte over og glade for, at vi sammen med Vejdirektoratet kan invitere offentligheden ind på vores byggeplads. Det er en unik mulighed for at se et byggeri, der om få år ikke kan ses i landskabet. På søndag kan folk komme ned i vores byggegrube på et sted, hvor vi er 10-15 meter under terræn og ved selvsyn se det dybt komplicerede stykke ingeniør- og anlægsarbejde, der ligger til grund for Nordhavnstunnelen, siger viceprojektdirektør Michael Benedict Thulstrup fra BESIX-MTH JV.









På Museum Tunnelfabrikken, der holder ekstraordinært åbent, kan besøgende få indblik i udviklingen af Nordhavn og se nogle af de fund, der er gjort i forbindelse med udgravning til tunnelen.









De lokale spisesteder Den Røde Vogn, Sandkassen og Odds & Ends holder også åbent, og Event Kaffe stiller en kaffevogn op, så det er muligt at få lidt til ganen på dagen.









Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding. Åben Byggeplads-arrangementet egner sig ikke til dårligt gående eller kørestolsbrugere, da terrænet er ujævnt, og der er trapper for at komme ned i den dybe byggegrube.









Hvornår:

Søndag 28. september 10-15

Hvor:

Færgehavnsvej 37, Nordhavn

Cykel og metro:

Tag gerne cyklen eller metro til Orientkaj

Parkering:

Parkering åbner 9.30

Der er et begrænset antal parkeringspladser

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.