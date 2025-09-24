Vognmand i Vesthimmerland hentede sættevogn til sværlast i Hedensted

Onsdag 24. september 2025 kl: 13:10

Om den nye sværlasttrailer fra Max Trailer:

Chassis-opbygning:

Centralvange opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Bunden er udført i 30 mm hårdttræsplanker

Ladlængde på 13.510 mm med lige forsmæk, der passende til 33 euro-paller

2x5 stk. 25 mm eloxerede alu-sider med galvaniserede boltmonterede bundhængsler med Kinnegrip-låse

2-delt eloxeret alu-bagsmæk udført i 25 mm alu-profiler

Aftagelige K20 kinnegrip stolper med indbyggede låse

8 par 5 tons surringsringe, der kan foldes udad

3 par 10 tons surringsringe, der kan foldes udad

2 tons udskæringer i kantramme til spændestropper

10 par kæpstokhuller 100x50 mm i kantramme

5 par surringsstiger til 100x50 mm stokke

8 stk kæpstokke

6 par udsæring for containerlåse til 1x20-fod, 2x20-fod og 1x40-fods container og med udtræk 1x45 fods container

Galvaniseret stålfront ca. 1.200 mm høj

Centralsmøresystem med 2 pumper

Reservehjulsholder under lad i højre side





Max Traileren er leveret med tre 10 tons aksler med skivebremser. Alle aksler er med hydraulisk tvangsstyring inklusiv fjernbetjning til styring af akslerne.





Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.