Vognmand i Vesthimmerland hentede sættevogn til sværlast i Hedensted
Onsdag 24. september 2025 kl: 13:10Af: Redaktionen
Aars Vognmandsforretning A/S har fornyligt hentet en ny tre-akslet sværlasttrailer fra Max Trailer hos Lastas i Hedensted. Den nye sværlasttrailer er leveret med alu-sider og har dobbeltudtræk, så den kan blive 29 meter lang
Om den nye sværlasttrailer fra Max Trailer:
Chassis-opbygning:
- Centralvange opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Bunden er udført i 30 mm hårdttræsplanker
- Ladlængde på 13.510 mm med lige forsmæk, der passende til 33 euro-paller
- 2x5 stk. 25 mm eloxerede alu-sider med galvaniserede boltmonterede bundhængsler med Kinnegrip-låse
- 2-delt eloxeret alu-bagsmæk udført i 25 mm alu-profiler
- Aftagelige K20 kinnegrip stolper med indbyggede låse
- 8 par 5 tons surringsringe, der kan foldes udad
- 3 par 10 tons surringsringe, der kan foldes udad
- 2 tons udskæringer i kantramme til spændestropper
- 10 par kæpstokhuller 100x50 mm i kantramme
- 5 par surringsstiger til 100x50 mm stokke
- 8 stk kæpstokke
- 6 par udsæring for containerlåse til 1x20-fod, 2x20-fod og 1x40-fods container og med udtræk 1x45 fods container
- Galvaniseret stålfront ca. 1.200 mm høj
- Centralsmøresystem med 2 pumper
- Reservehjulsholder under lad i højre side
Max Traileren er leveret med tre 10 tons aksler med skivebremser. Alle aksler er med hydraulisk tvangsstyring inklusiv fjernbetjning til styring af akslerne.
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
