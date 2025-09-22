Ø-kommune får ny transportdirektør
Mandag 22. september 2025 kl: 13:14Af: Redaktionen
Mandag 1. december tiltræder Hilmar Eliasen som ny transportdirektør i Ærø Kommune, hvor han skal stå i spidsen for den samlede mobilitet på Ærø - både færgedrift og den lokale trafik på øen
Hilmar Eliasen kommer fra en stilling som juridisk chefkonsulent hos Grønlands nationale forsyningsselskab, Nukissiorfiit, og har tidligere været administrerende direktør for Strandfaraskip Landsins, hvor han blandt andet har haft ansvaret for styring af kollektiv transport på Færøerne og heraf de otte færger i indenrigsfart på Færøerne.
- Jeg er sikker på, at Hilmar er den rette direktør for Ærøfærgerne. Med Hilmar får Ærø en transportdirektør med en imponerende bredde i erfaring og en stærk strategisk forståelse for både drift og udvikling. Jeg ser frem til samarbejdet og er overbevist om, at Hilmar vil være en stærk drivkraft i arbejdet med at sikre en effektiv, bæredygtig og fremtidssikret transport på Ærø, siger Allan Krogh Filtenborg, der er kommunaldirektør i Ærø Kommune.
Hilmar Eliasen, derer 58 år og opvokset på Færøerne, flytter til Ærø i forbindelse med sin tiltrædelse. Privat er han gift med Pavla, og sammen har de tre voksne sønner.
- Som ny transportdirektør ser jeg frem til at stå i spidsen for den samlede mobilitet på Ærø, hvor vi både værner om den traditionsrige færgedrift og den lokale trafik på øen. Samtidig skal vi sætte kursen mod en grønnere og mere fremtidssikret transport. Jeg vil dedikere fuld opmærksomhed til at sikre en fortsat formålsdrevet betjening med den nuværende kapacitet, mens vi arbejder målrettet på udviklingen og indfasningen af nye emissionsfrie færger, siger Hilmar Eliasen.
