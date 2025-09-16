Lastbilimportør får ny økonomidirektør

Tirsdag 16. september 2025 kl: 11:52

Bjørn Gehlert har gennem de seneste 14 år været CFO for Iveco Nordic med ansvar for økonomifunktionen i Norden. Han er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet og har en Executive MBA fra St. Gallen i Schweiz. Hans faglige profil kombinerer forretningsforståelse med et stærkt fokus på ledelse og organisationsudvikling.









Herudover har Bjørn Gehlert haft ledende roller hos blandt andre Unicon, Cybercity, Fritz Hansen, Faxe Paper Pigments, Nykredit og DONG.

