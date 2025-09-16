Lastbilimportør får ny økonomidirektør
Tirsdag 16. september 2025 kl: 11:52Af: Redaktionen
Bjørn Gehlert tiltrådte 1. september stillingen som økonomidirektør - Chief Financial Officer (CFO) - hos Scania Danmark. Bjørn Gehlert, der kommer fra en lignende stilling hos Iveco Nordic, har over 30 års erfaring inden for finans og forretningsudvikling og vil kunne bidrage med både strategisk indsigt og omfattende brancheerfaring til Scania's organisation
Bjørn Gehlert har gennem de seneste 14 år været CFO for Iveco Nordic med ansvar for økonomifunktionen i Norden. Han er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet og har en Executive MBA fra St. Gallen i Schweiz. Hans faglige profil kombinerer forretningsforståelse med et stærkt fokus på ledelse og organisationsudvikling.
Herudover har Bjørn Gehlert haft ledende roller hos blandt andre Unicon, Cybercity, Fritz Hansen, Faxe Paper Pigments, Nykredit og DONG.
