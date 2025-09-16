- Flere unge er uden job og uddannelse i 68 kommuner

Tirsdag 16. september 2025 kl: 12:07

Ifølge analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik, ligger kommunerne med den højeste andel unge uden job og uddannelse ligger i Syd- og Vestsjælland og på Fyn, mens andelen er lavest i de største byer.









I 68 af landets 98 kommuner er der sket en stigning i andelen af de unge mellem 15 og 24 år, der hverken er i job eller uddannelse, og som heller ikke har færdiggjort en uddannelse.









Antallet af unge uden job og uddannelse steg sidste år på landsplan med omkring 1.800 personer, og den negative udvikling er bredt fordelt hen over landet.





- Det er mildt sagt bekymrende, at der er kommet flere unge, der ikke er i gang med job eller uddannelse. Når udviklingen er gået den forkerte vej og har ramt så geografisk bredt, tyder det på, at det er et strukturelt problem, siger Troels Lund Jensen, der er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.









Flest unge er uden job og uddannelse i Syd- og Vestsjælland

Den negative udvikling i andelen af unge uden job og uddannelse på tværs af landet har ikke rykket ved det overordnede billede - at andelen er lavest i kommunerne i de store byer og Nordsjælland, mens den er højest i kommunerne på øerne, Fyn og Vestsjælland.









- De store studiebyer har naturligt en lavere andel unge uden job og uddannelse simpelthen fordi, der er mange, der flytter til byerne for at tage en uddannelse. Omvendt ved vi, at de kommuner, hvor andelen er højest, også er hårdere ramt på en række andre sociale områder. Det betyder, at kommunens økonomi allerede er presset, og det kan skabe problemer i forhold til, hvem man har råd til at hjælpe, siger Troels Lund Jensen.









Et politisk flertal i Folketinget aftalte i 2017 en målsætning om, at andelen af unge op til 25 år, som ikke har job eller uddannelse, skal være halveret til 3,5 procent i 2030.









Der er sket en lille positiv udvikling fra 2016 til 2024 på 0,4 procentpoint fra 7,0 i 2016 til 6,6 procent i 2024. Men faldet er udelukkende sket i og omkring København og Østsjælland og en smule i Østjylland.









I størstedelen af Jylland og Fyn, på Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster er der på trods af det store politiske fokus tværtimod sket en stigning i andelen af unge uden job og uddannelse siden 2016.









- Trods flere politiske tiltag går det den forkerte vej i store dele af landet, og det virker ikke realistisk, at målet om en halvering af andelen af unge uden job og uddannelse i forhold til 2016 kan nås inden 2030, siger Troels Lund Jensen og fortsætter:









- Hvis udviklingen skal vendes, kræver det, at folkeskolen får bedre muligheder for at løfte de svageste elever. Samtidig skal vi styrke uddannelsestilbud til unge, der har det svært. Det gælder for eksempel FGU, som hjælper mange godt videre.









her: Interesserede kan læse analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd









Analysens hovedkonklusioner:

I september 2024 havde 44.600 unge mellem 15 og 24 år grundskolen som højest fuldførte uddannelse og var hverken i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse. Det svarer til 6,6 procent af de 15-24-årige i 2024

Andelen af unge uden job og uddannelse er steget i 68 kommuner fra 2023 til 2024

Kommunerne med den højeste andel unge uden job og uddannelse ligger i Syd- og Vestsjælland og på Fyn

Andelen af unge uden job og uddannelse er lavest i de større byer og i kommunerne omkring hovedstaden

Siden 2016 er andelen uden job og uddannelse faldet i hovedstadsområdet, Nordsjælland, Østsjælland og Østjylland og steget i resten af landet

Andelen af unge uden job og uddannelse er steget i alle landsdele siden 2016 på nær omkring København og i Østjylland





