Energiselskab byder på årets el-lastbil

Torsdag 11. september 2025 kl: 13:58

Her kan lastbilchauffører, vognmænd og andre transportinteresserede opleve den nye el-lastbil tæt på. Der vil være specialister fra Mercedes-Benz og Circle K, som kan svare på spørgsmål om el-lastbiler og ladeinfrastrukturen til tung transport i Danmark.









Investerer i ladeinfrastruktur

Circle K har foreløbigt åbnet 14 lynladepladser til lastbiler fordelt på fem strategisk placerede truckstationer i Danmark og planlægger flere i de kommende år. Målet er at understøtte transportbranchens overgang fra diesel til el og sikre, at chauffører får nem adgang til lynopladning på farten. Som kunde hos Circle får chauffører også adgang til E.ON Drive Infrastructures 36 ladepladser til lastbiler.









De nye lynladere er blandt markedets hurtigste og leverer op til 400 kW. Ifølge Rådet for Grøn Omstilling vil næsten hver fjerde lastbil på de danske veje være eldrevne i 2030, og i 2035 forventes over halvdelen at køre på el.









- Elektrificeringen af den tunge transport er kun lige begyndt, og vi vil gerne være en aktiv del af omstillingen. Derfor investerer vi massivt i ladere og samarbejder med producenter som Mercedes-Benz for at give chauffører og vognmænd bedre muligheder for at opleve teknologien i praksis, siger Kresten Nordborg Skafte, der er Mobility Director hos Circle K Danmark.









Vejen til en bæredygtig fremtid

Den nye Mercedes-Benz eActros 600 har en rækkevidde på op til 600 km på én opladning. Med lynopladning med 400 kW kan batterierne lades op fra 20 til 80 procent på under en time.









Når det gælder CO2-udslip giver en el-lastbile en CO2-reduktion på op til 80 procent sammenlignet med en tilsvarende diesellastbil, hvis den lades med strøm fra vedvarende energikilder som eksempelvis sol og vind.









- eActros 600 er udviklet til at imødekomme transportbranchens krav om bæredygtighed uden at gå på kompromis med ydeevnen. Sammen med Circle K vil vi rådgive danske vognmænd om, hvordan el-lastbiler kan blive en naturlig del af fremtidens transport, siger Mikael Voigt, der er eMobility & PR Manager hos Mercedes-Benz Trucks Danmark.







Mercedes-Benz eActros 600 er kåret til International Truck of the Year 2025.



Om de to arrangementer: Onsdag 17. september, kl. 13:30-14:45 - Circle K, Recharge City, Kai Lindbergs Vej i Horsens - ved motorvej E45 Torsdag 18. september kl. 09:30-11:00 - Circle K, Drejebænken, Odense S



De første 100 deltagere får ét gavekort på 100 kroner, der kan bruges til mad og drikke på Circle K-stationer i hele landet.







© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.