Holdingselskab er også gået konkurs

KONKURS I TOFTLUND:

Torsdag 11. september 2025 kl: 09:37

Advokat Per Buttenschøn, der har adresse på Hack Kampmanns Plads i Aarhus, er udpeget som kurator. Han er også kurator i det konkursramte selskabet Børge Ernø Transport A/S, som Ernø Holding var ejer af.









Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 8. september.













Den seneste årsrapport for Ernø Holding viser, at selskabet kom ud af 2024 med et underskud på 1.610.036 kroner mod et underskud på 2.411.832 kroner i 2023. Selskabets balance var på 4.986.275 kroner, mens egenkapitalen var på 2.006.863 kroner. Ved udgangen af 2023 var egenkapitalen på 3.564.488 kroner.









Holdingselskabets aktiver var først og fremmest kapitalandele i datterselskaber på 3.435.959 kroner og tilgodehavender i tilknyttede virksomheder på 1.468.773 kroner.













