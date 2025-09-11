KONKURS I TOFTLUND:
Holdingselskab er også gået konkurs
Torsdag 11. september 2025 kl: 09:37Af: Redaktionen
Ifølge Statstidende er selskabet Ernø Holding ApS med CVR-nummer 31165636 og adresse på Ærøvej i Toftland, der ejede det nu konkursramte selskabet Børge Ernø Transport A/S gået konkurs. Statstidende skriver, at Skifteretten i Sønderborg har taget selskabet under konkursbehandling på baggrund af en begæring, som Retten modtog 5. september
Advokat Per Buttenschøn, der har adresse på Hack Kampmanns Plads i Aarhus, er udpeget som kurator. Han er også kurator i det konkursramte selskabet Børge Ernø Transport A/S, som Ernø Holding var ejer af.
Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 8. september.
Den seneste årsrapport for Ernø Holding viser, at selskabet kom ud af 2024 med et underskud på 1.610.036 kroner mod et underskud på 2.411.832 kroner i 2023. Selskabets balance var på 4.986.275 kroner, mens egenkapitalen var på 2.006.863 kroner. Ved udgangen af 2023 var egenkapitalen på 3.564.488 kroner.
Holdingselskabets aktiver var først og fremmest kapitalandele i datterselskaber på 3.435.959 kroner og tilgodehavender i tilknyttede virksomheder på 1.468.773 kroner.
