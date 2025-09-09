Borgmester peger endnu en gang på direkte togforbindelser mellem Nordvest- og Østdanmark

Tirsdag 9. september 2025 kl: 11:33

Spørgsmålet er blevet aktuelt i forbindelse med elektrificeringen af banenettet, der ventes afsluttet i 2030.









- Det er vigtigt i forhold til de mange unge mennesker, vi har, der er under uddannelse. Det er vigtigt for virksomhedernes forsyning af ny arbejdskraft og deres formåen i erhvervslivet. Der er langt flere, der skal bruge det tog i fremtiden, lyder det fra Holstebro's borgmester H.C. Østerby (S).









Først på året lagde transportminister Thomas Danielsen op til debat om det fremtidige togbetjening mellem Nordvest- og Østdanmark.













