Borgmester peger endnu en gang på direkte togforbindelser mellem Nordvest- og Østdanmark
Tirsdag 9. september 2025 kl: 11:33Af: Redaktionen
Transportminister Thomas Danielsen (V) har fået et brev fra borgmesteren i Holstebro Kommune, hvor borgmesteren understreger behovet for direkte togforbindelser mellem Struer og København over Holstebro
Spørgsmålet er blevet aktuelt i forbindelse med elektrificeringen af banenettet, der ventes afsluttet i 2030.
- Det er vigtigt i forhold til de mange unge mennesker, vi har, der er under uddannelse. Det er vigtigt for virksomhedernes forsyning af ny arbejdskraft og deres formåen i erhvervslivet. Der er langt flere, der skal bruge det tog i fremtiden, lyder det fra Holstebro's borgmester H.C. Østerby (S).
Først på året lagde transportminister Thomas Danielsen op til debat om det fremtidige togbetjening mellem Nordvest- og Østdanmark.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Passagerer i Nordjylland er tilfredse med chauffører og busser
- Højesteret ophævede beslaglæggelse af bil
- Borgmester peger endnu en gang på direkte togforbindelser mellem Nordvest- og Østdanmark
- Kommune vil gøre lokale bybusser gratis
- Trafiksikkerhedsindsats kan markere 90 år på vejene
- Motorvejsudbygning bliver færdig før forventet
- Taxi-kunde stak af - og blev ringet op fra sin egen telefon
- Fælles elcykler har været en succes
- En simpel prøve uden krav om ensartede læringsmål svækker trafiksikkerheden
- Ny kvalifikationsprøve har udløst bekymring hos erhvervsskoler
- Trafikken over broerne steg i årets første halvdel
- App nåede ny rekord hos DSB
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!