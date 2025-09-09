Passagerer i Nordjylland er tilfredse med chauffører og busser

Tirsdag 9. september 2025 kl: 13:57

Der er over en bred kam stor kundetilfredshed med både NT's bybusser, regionalbusser og expresbusser. Ifølge den seneste kundetilfredshedsundersøgelse, der dækker 1. halvår af 2025, har fremgangen for bybusserne og ekspresbusserne været særligt stor, mens regionalbusserne fastholder et i forvejen højt niveau.









Hos NT peger man på, at trafikselskabet i høj grad ser resultaterne af de forbedringer, selskabet løbende har indarbejdet i løbet af de seneste år med blandt andet flere ekspresbusser samt fokus på at forbedre knudepunkter og stoppesteder, så der er mere præcis og relevant information til kunderne, mens de er på vej fra A til B.









- Samtidig er der langt om længe faldet ro over tingene efter et par år med omkørsler og omlægninger af bybusserne i Aalborg, mens tracéet til byens Plusbusser blev anlagt, siger Ole Schleemann, der er direktør for kunder og drift hos NT.









- Derudover kan vores chauffører og øvrige frontpersonale også tage en stor del af æren for den øgede tilfredshed. Der er i høj grad dem, der møder kunderne i det daglige, og derfor er det yderst positivt at se, at parameteret chauffør og tryghed ved alle tre bustyper lander på over 9 på en skala fra 1 til 10, fremhæver han.









De seneste års investeringer i el-busser på både by-, regional- og ekspresruterne har desuden hævet bussernes komfort og stand, hvilket også kommer positivt til udtryk i undersøgelsen, hvor særligt ekspresbusserne ligger højt.









- Det viser, at det kan betale sig at investere i kvalitetsprodukter i den kollektive trafik. Expresbusserne er kendt som tog på gummihjul, der flyder igennem landskabet med få stop. Samtidig har de nyere busser installeret aircondition, hvilket forbedrer indeklimaet markant både om sommeren, når der er rigtig varmt, men også om vinteren, når kulden trænger sig på, siger Ole Schleemann.









Netop bussernes indeklima - herunder støj - er nogle af de områder, hvor det kan være sværest at stille alle tilfredse.









- Lyde og temperaturer er ofte et spørgsmål om personlige præferencer, og støjniveauet i busserne er typisk et område, der ofte bliver påpeget i disse undersøgelser. Det er derfor også noget, vi løbende kigger på sammen med vores operatører, så vi sørger for, at eventuelle støjgener fra selve busserne minimeres mest muligt, siger Ole Schleemann og fortsætter:









- Selv om det er meget glædeligt, at den gennemsnitlige tilfredshed med NT’s busser er steget i løbet af de seneste år, er det samtidig vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene. Det kræver en stor indsats at fastholde det høje niveau. Kunderne forventer mere og mere af os, og det skal vi kunne imødekomme, så vi både beholder nuværende kunder og lykkes med at tiltrække flere.









Lidt om undersøgelsen af kundetilfredshed:

NT får løbende belyst kundetilfredsheden på en række forskellige parametre for at kunne målrette indsatsen til forbedring af busdriften. Kundetilfredsheden undersøges via personlige interview foretaget af Megafon blandt passagerne i NT’s busser. Undersøgelsen for 1. halvår af 2025 bygger på i alt 4.563 interview fordelt på bybusser, expresbusser og regionalbusser.









Lidt om Net Promoter Score - NPS:

Net Promoter Score (NPS) udregnes på baggrund af spørgsmålet: ”Hvor sandsynligt er det på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er slet ikke sandsynligt og 10 er meget sandsynligt, at du vil anbefale familie eller venner at rejse med denne buslinje?”

En NPS-skala går fra -100 til +100, og NPS på 50 og derover betegnes som fremragende





NT opnåede en samlet NPS på 56 i den seneste undersøgelse fra 1. halvår af 2025 (NPS 52 i 2024 og 51 i 2023)

NPS for bybusserne landede på 55 mod 44 i 2024

NPS for ekspresbusser landede på 67 mod 60 i 2024

NPS for regionalbusserne landede på 54 mod 52 i 2024

