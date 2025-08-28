Containeromsætningen i havnen i Aarhus har sat flere rekorder

Torsdag 28. august 2025 kl: 20:47

Særligt i juli blev der håndteret mange containere på havnen i Aarhus. Sammenlignet med juli sidste år steg antallet af håndterede containere med 45 procent opgjort i teu-enheden. I faktiske tal blev der håndteret 86.835 i juli i år mod 59.726 teu i juli sidste år.









Det er det højeste antal containere, der nogensinde er håndteret i en enkelt måned på havnen i Aarhus, hvor omkring 70 procent af alle containere i Danmark går igennem.









De markante tal kommer oven på i forvejen travle første seks måneder af 2025, hvor containertrafikken samlet set voksede med godt 13 procent sammenlignet med samme periode sidste år.









Hos Aarhus Havn peger man på, at containervæksten er et resultat af, at Aarhus Havns i forvejen stærke rutenetværk er blevet udvidet med nye ruter, den geopolitiske situation, og at Aarhus i stigende grad bruges som et strategisk vigtigt knudepunkt for containergods til resten af Europa.









Men stigningen i containeromsætningen presser havnens kapacitet. I juni blev en tre år gammel rekord for antal containere håndteret på en uge slået tilbage. I uge 22 håndterede Aarhus Havn 19.127 teu på syv dage, hvilket var rekord. Men rekorden holdt ikke længe, for i uge 29 i juli håndterede havnen 20.212 teu.









- Vi glæder os over, at tendensen med den markante fremgang i godsomsætningen fortsætter. Vores i forvejen stærke rutenet er blevet udvidet med nye ruter og skibe samtidig med, at den geopolitiske situation sender flere containere til Aarhus, og vi oplever i stigende grad, at Aarhus er et vigtigt knudepunkt for containergods til resten af Europa, siger havedirektø Thomas Haber Borch og fortsætter:









- De store mængder gods kræver meget af terminaloperatøren, virksomhederne på havnen og vores medarbejdere. Det presser vores arealer yderligere, men med fælles indsats kan vi levere en tårnhøj effektivitet og konkurrencedygtig drift, der understøtter dansk erhvervsliv og forsyningssikkerheden.









De mange containere kommer også med flere containerskibe. I juli anløb 53 containerskibe havnen i Aarhus, hvilket var 32 procent flere containerskibe sammenlignet med juli sidste år.









Tal på containeromsætningen i 2025 sammenlignet med 2024:





TEU (20-fods-containere) 2024 (afrundet) 2025 (afrundet) Januar 44.040 TEU 53.450 TEU Februar 56.980 TEU 56.420 TEU Marts 55.470 TEU 61.050 TEU April 49.410 TEU 56.750 TEU Maj 53.310 TEU 69.580 TEU Juni 53.500 TEU 57.590 TEU Juli 59.730 TEU 86.830 TEU I alt 372.440 TEU 441.670 TEU





Punkter fra årets første syv måneder i containerdelen på Aarhus Havn.





I 2025 er Aarhus Havn indtil videre blevet en ny destination med et ugentligt anløb på følgende ruter:

25. marts: Første anløb til Aarhus på en ny rute, som Mærsk har lavet i samarbejde med det tyske rederi Hapaq-Lloyd. Ruten er en forlængelse af de globale ruter, der anløber de store havne i Nordtyskland

1. april: Første anløb på endnu en ny Mærsk-rute. På denne rute vil verdens første methanol-drevne skib, Laura Mærsk, sejle fast til Aarhus. Denne rute fungerer også som en forlængelse af de globale ruter med anløb i de store nordtyske havne

9. april: Første anløb på en ny direkte rute mellem Aarhus og Asien etableret af MSC, der er verdens største containerrederi. De ugentlige anløb vil være med containerskibe, der har en kapacitet på over 15.000 teu

8. juli: Mærsk annoncerer, at Aarhus igen bliver en del af en af rederiets direkte ruter til Asien med ugentlige anløb af nogle af deres allerstørste containerskibe. Dermed tilbyder både Mærsk og MSC direkte ruter mellem Aarhus og Asien

8. juli: Aarhus får nye anløb som en mellemstation for containere, der skal til og fra Polen på en såkaldt shuttle-rute, der er en del af Mærsk og Hapag-Lloyds rutenetværk

24. juli: Første anløb i Aarhus på en ny rute fra rederiet CMA CGM, som binder Skandinavien og Baltikum tættere sammen

