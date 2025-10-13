Politiet får ny kommunikationskanal i 2026
Mandag 13. oktober 2025 kl: 12:52Af: Redaktionen
Når politiet i fra årsskiftet vil kommunikere korte beskeder af operativ karakter til offentligheden, vil det ske via en ny kanal på politiets hjemmeside. Ifølge Rigspolitiet sker det for at sikre ejerskab over og fri adgang til kommunikationen. De seneste godt ti år har politiet brugt det sociale medie X - tidligere twitter - som den primære kanal for den politikommunikation, der har operativ karakter
Den nye kanal får navnet Politi Update og vil være at finde på forsiden af politi.dk og på politiupdate.dk. Borgere, journalister og andre, der gerne vil følge med i politiets kommunikation, kan samtidig abonnere på opdateringer fra Politi Update.
- Jeg ser meget frem til, at vi nu får vores egen kommunikationskanal, hvorpå vi vil være først og hurtigst med korrekte og relevante informationer om aktuelle politiforretninger, mens de pågår, til befolkningen og medierne. Det er ingen hemmelighed, at vi har skelet til vores nordiske kollegaer, hvor man også har lignende meddelelseskanaler, og hvor man har gode erfaringer med kommunikationsformatet, siger kommunikationschef i Rigspolitiet, René Gyldensten.
Med indfasningen af Politi Update vil politiet samtidig udfase tilstedeværelsen på det sociale medie X, der i over 10 år har fungeret som primær kanal for den politikommunikation, der har operativ karakter.
- Politi Update er ikke et nyt socialt medie, som politiet skal drive. Det er en traditionel kommunikationskanal, hvor vi har haft fuld indflydelse på udviklingen af et nyt og spændende meddelelsesformat, og hvor vi har sikret en demokratisk adgang til politiets informationer. Vi har ladet os inspirere af de sociale mediers korte og umiddelbare format, men undgår, at der i et kommentarspor eksempelvis deles ulovlige oplysninger, siger René Gyldensten.
Politiet vil fortsat være tilstede på de kanaler, hvor kommunikationen ikke på samme måde er af operativ karakter. Politiet vil også fortsat udsende traditionelle pressemeddelelser og døgnrapporter med mere.
Vil man gerne tippe politiet med nyttige oplysninger, kan man fortsat gøre det via politi.dk.
Teknologien bag Politi Update leveres af Ritzaus Bureau A/S, og kanalen vil også være tilgængelig via bureauets tjenester.
Inden den nye kanal går i luften, udsender politiet flere konkrete oplysninger om funktioner, adgang og abonnementstilmelding.
Politiet har dagligt et stort behov for at kommunikere til offentligheden om alt lige fra trafikale hændelser til efterlysninger af kriminelle. Politiet råder i dag over forskellige kanaler til kommunikation, og fra januar 2026 vil politiet tage Politi Update i brug.
