Toldstyrelsen fandt over 60 kg khat i efterladt togbagage
Mandag 13. oktober 2025 kl: 11:16Af: Redaktionen
Smuglere forsøgte fornyligt at få en sending på 61 kg khat - en plante, der indeholder stoffer med en rusvirkning - ind i Danmark med tog fra Tyskland
Toldstyrelsen fandt de 61 kg khat, da medarbejdere fra styrelsen kontrollerede et tog i Padborg. Her stødte de på bagage, som ingen ville kendes ved. I bagagen de 61 kilo khat fordelt i flere tasker, som stod i toget uden en ejermand. Sagen blev overdraget til Syd- & Sønderjyllands Politi, som står for den videre efterforskning.
I 2024 tilbageholdt Toldstyrelsen i alt 591 kg khat.
