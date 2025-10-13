Toldstyrelsen fandt over 60 kg khat i efterladt togbagage

Mandag 13. oktober 2025 kl: 11:16

Toldstyrelsen fandt de 61 kg khat, da medarbejdere fra styrelsen kontrollerede et tog i Padborg. Her stødte de på bagage, som ingen ville kendes ved. I bagagen de 61 kilo khat fordelt i flere tasker, som stod i toget uden en ejermand. Sagen blev overdraget til Syd- & Sønderjyllands Politi, som står for den videre efterforskning.









I 2024 tilbageholdt Toldstyrelsen i alt 591 kg khat.

