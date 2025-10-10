Fredag 10. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger om listepriserne fra energiselskabet OK
Tankstationer (pris pr. liter)
eks. afgift
eks. moms
inkl. moms
Blyfri 95 (E10)
14,99 kr.
Oktan 100 (E5)
16,96 kr.
Diesel
14,09 kr.
Fyringsolie Basis
16,27 kr.
Truckanlæg (pris pr. 1.000 liter)
eks. afgift
eks. moms
inkl. moms
Truckdiesel
7.053,00 kr.
11.272,00 kr.
14.090,00 kr.
HVO Biodiesel
14.137,00 kr.
16.597,00 kr.
20.746,25 kr.
Transport Biogas
11.433,80 kr.
15.960,00 kr.
19.950,00 kr.
AdBlue
7.062,00 kr.
7.062,00 kr.
8.827,50 kr.
Afgifter pr. 1000 l/kg
Energi/stat
CO2
NOx afgift
Landbrugsdiesel Plus Farvet
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Transportdiesel
2.101,00 kr.
2.107,00 kr.
11,00 kr.
HVO Biodiesel
2.460,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
GTL Off Road Diesel
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
GTL Transportdiesel
2.113,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Fyringsolie Plus Farvet
1.241,00 kr.
2.261,00 kr.
11,00 kr.
Blyfri 95 (E10)
3.457,00 kr.
1.842,00 kr.
10,00 kr.
Oktan 100 (E5)
3.520,00 kr.
1.945,00 kr.
10,00 kr.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Politiet får ny kommunikationskanal i 2026
- Fredag 10. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Beskæftigelsen er steget blandt seniorerne de seneste år
- Nye regler gælder for dæk på lastbiler og busser i Danmark og Sverige
- Pakkedistributør er klar til at åbne sit nye distributionscenter i Randers
- Nye små elektriske varebiler får Danmarkspremiere i november
- Godt hver tredie var fra det østlige Sverige
- Der er kommet flere nye lastbiler ud at køre
- Udsvingene har været større i 2025
- Aftale om dødsulykker og asbest er god
- Arbejde med tunnel i København bliver øget
- Transportvirksomhed i København er gået konkurs
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!