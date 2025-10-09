DØDSFALD:: Vognmand og tidligere bestyrelsesmedlem i arbejdsgiverorgansation er død

Vognmand og tidligere bestyrelsesmedlem i arbejdsgiverorgansation er død

DØDSFALD:

Torsdag 9. oktober 2025 kl: 09:09

ATL’s formand Henrik Tofteng og næstformand Peter B. Jepsen mindes Flemming Werner Jensen:





"Det er med stor sorg, at vi i weekenden modtog beskeden om, at vores mangeårige ven og kollega, Flemming Werner Jensen, er gået bort.





Flemming stiftede Sax-Trans tilbage i 1977 og lykkedes med at opbygge en stærk vognmandsforretning, der i dag er lokalområdets største af sin art. En bedrift, der især skyldtes Flemmings store engagement og sunde værdier.





Flemming mente, at man som arbejdsgiver altid skal sørge for gode forhold for sine medarbejdere og samtidig sikre fleksibilitet for vognmanden. En opskrift, der gjorde, at der altid stod stor respekt om Flemming.





Det kan være vanskeligt helt at finde ord, der retfærdiggør, hvordan Flemming var som person. Men satte man sig i hans og hustru Karins selskab, følte man sig altid velkommen med det samme. Han havde en stor ”feel-good faktor”, var humoristisk og charmerende og samtidig meget beskeden.





Flemming var til det sidste dybt engageret i Sax-Trans, selv efter han gennemførte et generationsskifte for nogle år siden. Og sideløbende var han også meget optaget af Danske Fragtmænd, ATL og DI, som han sad i bestyrelserne for gennem årene.





Det blev til 14 år i Danske Fragtmænds bestyrelse, hvor han satte et stort aftryk, og næsten 25 år i ATL’s bestyrelse, inden han i år modvilligt måtte vælge ikke at genopstille på grund af helbredet.





Han deltog i flere overenskomstforhandlinger, i fusioner, i et hav af politiske sager og i mange andre forhold for branchen. I en årrække sad han også i DI’s forretningsudvalg og hovedbestyrelse, ligesom han i en årrække også var bestyrelsesmedlem i Dansk Arbejdsgiverforening (DA).





Flemmings hjerte bankede for branchen og i bestyrelsen var han en skattet kollega gennem sin store viden og vindende væsen. Udover at være fagligt dygtig, lærte vi Flemming at kende som et meget ordentligt menneske, der altid mødte sine omgivelser med nærvær og respekt.





Vores tanker går til Karin og familien herunder parrets to voksne børn.





Æret være Flemming Werner Jensens minde"





