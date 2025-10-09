Politi udtog udenlandsk lastbil til kontrol og fandt fire paller med puff bars

Torsdag 9. oktober 2025 kl: 09:29

De fire paller blev undersøgt yderligere og indholdet talt op. Ifølge Syd- Og Sønderjyllands Politi var der i alt 20.660 ulovlige puff bars på de fire paller.









De mange puff bars var med smag af blandt andet cola og vingummibamser. Alle puff bars var med søde smage, som er ulovligt i nikotinprodukter i Danmark.









De fire paller puf bars, som politi og toldere fandt tirsdag, er et af de største partier, når det gælder puff bars fundet i et køretøj ved grænsen.









- Puff bars er et stort problem, og derfor er vores arbejde ved grænsen og i baglandet så vigtigt for at få stoppet indførslen af de ulovlige puff bars. De smager sødt og kan derfor lokke helt unge mennesker til at begynde at bruge nikotinprodukter, siger politiinspektør Carsten Spliid, der er leder for UKA Vest i Syd- & Sønderjyllands Politi.









Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi og Toldstyrelsen fortæller fundet af de 20.660 puff bars noget om den problematik, der er med e-cigaretter til engangsbrug.









- En sag af denne størrelse er ekstraordinær, men samtidig bekræfter den os i, at udfordringen med puff bars er stor, og at smuglerne vil gå langt for at tage ulovlige varer med over grænsen. Heldigvis fandt vi de ulovlige varer denne gang, og det er vi meget tilfredse med. Vi fortsætter vores jagt sammen med politiet på nye fund, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Jeppe Kjærgaard.





Toldstyrelsen har beregnet afgifter, moms og told i denne sag til 7,1 millioner kroner. Dertil kommer en bøde.









Sagen er overdraget til Syd- & Sønderjyllands Politi, da der er tale om groft smugleri og dermed grundlag for at indlede en straffesag også.





Om UKA Vest:

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi, der er placeret i Padborg

UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet, ligesom afdelingen analyserer, efterforsker og overvåger grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper, og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Toldstyrelsen, Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland

UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland

Fakta om e-cigaretter og puff bars:

E-cigaretter omfatter genopladelige cigaretter

Produkter beregnet til engangsbrug kaldet puff bars eller engangsvapes

I begge typer fordampes nikotinholdig væske ved hjælp af strøm fra et lille batteri. Nikotinen fra dampen optages hurtigt i kroppen og kan derfor føre til afhængighed på samme måde som ved røgtobak

Dampen indeholder færre skadelige stoffer end røgtobak og antages at være mindre sundhedsskadelig, men der er ingen studier af effekterne på længere sigt

Korttidsstudier viser, at brug af e-cigaretter fører til symptomer fra lungerne som hoste og slim og stigning af blodtryk og puls. Der ses også en stigning i kroppens stressmarkører for skadelig påvirkning af lunger og blodkar

E-cigaretter er ikke godkendt til tobaksafvænning

Ulovlige puff bars med frugt- eller sodavandssmag og meget høje koncentrationer af nikotin bruges især i aldersgruppen 15-29 år og sælges gennem sociale medier

Der er beskrevet alvorlige forgiftninger i aldersgruppen 15-29 år efter brug af puff bars, der har indeholdt forskellige euforiserende stoffer som cannabis og fentanyl

Puff bars har ofte et farverigt design og ligner en chokoladebar. I Danmark må væsken højst indeholde 20 milligram (mg) nikotin pr. milliliter

Der smugles ulovlige puff bars ind i landet med meget høje koncentrationer af nikotin (op til over 30 gange det tilladte)

Produkterne må kun sælges til personer over 18 år og kun med smag af nikotin eller mentol, men især puff bars med frugtsmag eller colasmag sælges ulovligt på nettet eller gennem sociale medier til unge under 18 år. Undersøgelser viser, at disse ulovlige produkter bruges af børn og unge helt ned til 4.-5. klasse

Tilsætning af søde smagsstoffer gør, at inhalation af den ellers lokalirriterende nikotindamp virker mindre kras

Ud over nikotin indeholder væsken bærestoffer (typisk propylenglykol og eller glycerin), smagsstoffer og en blanding af kemikalier, herunder små mængder af tungmetaller og formalin. De almindelige E-cigaretter er designet til at blive genopfyldt - enten med påfyldningsvæske eller ved at indsætte en ny patron - mens puff bars (engangsvapes) smides ud efter brug

(Kilde: Sundhed.dk)





