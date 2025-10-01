Lavprisflyselskab åbner 10 nye ruter fra Billund

Onsdag 1. oktober 2025 kl: 13:50

Blandt de nye destinationer er Milano, Napoli i Italien, Nice i Frankrig og Edinburgh i Skotland. I dag har Norwegian blandt andet direkteruter fra Billund til blandt andet London i England samt Malaga og Alicante i Spanien.









Norwegians direkte ruter fra Billund Lufthavn:





Nuværende ruter:

Malaga (E)

Alicante (E)

Palma de Mallorca (E)

Oslo (N)

London (GB)





Nye ruter fra 2026:

Barcelona (E)

Bergamo (I)

Chania (GR)

Edinburgh (GB)

Rom (I)

Las Palmas (E)

Malta (MT)

Napoli (I)

Nice (F)

Porto (P)

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.