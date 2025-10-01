Klik venligst



Lavprisflyselskab åbner 10 nye ruter fra Billund

Onsdag 1. oktober 2025 kl: 13:50
Af: Redaktionen

Det norske lavprisflyselskab, Norwegian, går fra foråret 2026 fra 5 til 15 direkte ruter til log fra Billund Lufthavn, der er den anden største lufthavn i Danmark

Blandt de nye destinationer er Milano, Napoli i Italien, Nice i Frankrig og Edinburgh i Skotland. I dag har Norwegian blandt andet direkteruter fra Billund til blandt andet London i England samt Malaga og Alicante i Spanien.


Norwegians direkte ruter fra Billund Lufthavn:

Nuværende ruter:
  • Malaga (E)
  • Alicante (E)
  • Palma de Mallorca (E)
  • Oslo (N)
  • London (GB)

Nye ruter fra 2026:
  • Barcelona (E)
  • Bergamo (I)
  • Chania (GR)
  • Edinburgh (GB)
  • Rom (I)
  • Las Palmas (E)
  • Malta (MT)
  • Napoli (I)
  • Nice (F)
  • Porto (P)



Klik venligst