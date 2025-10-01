Lavprisflyselskab åbner 10 nye ruter fra Billund
Onsdag 1. oktober 2025 kl: 13:50Af: Redaktionen
Det norske lavprisflyselskab, Norwegian, går fra foråret 2026 fra 5 til 15 direkte ruter til log fra Billund Lufthavn, der er den anden største lufthavn i Danmark
Blandt de nye destinationer er Milano, Napoli i Italien, Nice i Frankrig og Edinburgh i Skotland. I dag har Norwegian blandt andet direkteruter fra Billund til blandt andet London i England samt Malaga og Alicante i Spanien.
Norwegians direkte ruter fra Billund Lufthavn:
Nuværende ruter:
- Malaga (E)
- Alicante (E)
- Palma de Mallorca (E)
- Oslo (N)
- London (GB)
Nye ruter fra 2026:
- Barcelona (E)
- Bergamo (I)
- Chania (GR)
- Edinburgh (GB)
- Rom (I)
- Las Palmas (E)
- Malta (MT)
- Napoli (I)
- Nice (F)
- Porto (P)
