- Norsk flyselskab vinder udbud af grøn indenrigsrute

Norwegian har i støtteperioden fra søndag 1. marts 2026 til fredag 31. december 2027 planlagt 3.541 flyvninger med bæredygtigt flybrændstof

Det svarer i gennemsnit til 160 flyvninger om måneden og betyder, at 93 procent af Norwegian's flyvninger fra Aalborg til København vil foregå på mindst 40 procent bæredygtigt flybrændstof

Overgangen til bæredygtig flybrændstof på de støtteberettigede operationer forventes at ville reducere udledningen af CO2 på ruten med 6.700 ton

Prisen pr. fortrængt ton CO2 er 8.705 kr

her: Interessede kan læse mere om udbuddet på Trafikstyrelsens hjemmeside (engelsk) - klik

Norwegian oplyser, at de forventer at gennemføre omkring 93 procent af sine flyvninger på indenrigsruten fra Aalborg til København på mindst 40 procent bæredygtigt flybrændstof i perioden fra søndag 1. marts 2026 til fredag 31. december 2027.Fakta om Norwegian flyvninger på SAF på ruten mellem Aalborg og København: