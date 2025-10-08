Norsk flyselskab vinder udbud af grøn indenrigsrute
Onsdag 8. oktober 2025 kl: 13:39Af: Redaktionen
Trafikstyrelsen har afgjort, at det bliver luftfartsselskabet Norwegian, der får økonomisk støtte til indenrigsflyvninger på bæredygtigt flybrændstof (SAF). To luftfartsselskaber deltog i konkurrencen om støtte til at flyve på en dansk indenrigsrute med mindst 40 procent bæredygtigt flybrændstof
Tildelingen er sket på baggrund af kriteriet laveste pris. Norwegian har vundet udbuddet med en tilbudspris på 8.705 kroner pr. ton sparet CO2.
Norwegian oplyser, at de forventer at gennemføre omkring 93 procent af sine flyvninger på indenrigsruten fra Aalborg til København på mindst 40 procent bæredygtigt flybrændstof i perioden fra søndag 1. marts 2026 til fredag 31. december 2027.
Fakta om Norwegian flyvninger på SAF på ruten mellem Aalborg og København:
- Norwegian har i støtteperioden fra søndag 1. marts 2026 til fredag 31. december 2027 planlagt 3.541 flyvninger med bæredygtigt flybrændstof
- Det svarer i gennemsnit til 160 flyvninger om måneden og betyder, at 93 procent af Norwegian's flyvninger fra Aalborg til København vil foregå på mindst 40 procent bæredygtigt flybrændstof
- Overgangen til bæredygtig flybrændstof på de støtteberettigede operationer forventes at ville reducere udledningen af CO2 på ruten med 6.700 ton
- Prisen pr. fortrængt ton CO2 er 8.705 kr
Interessede kan læse mere om udbuddet på Trafikstyrelsens hjemmeside (engelsk) - klik her:
