Trafikselskab lader børn lege, de styrer bussen
Onsdag 15. oktober 2025 kl: 10:22Af: Redaktionen
Bussen er for både børn, voksne og alle derimellem. For at gøre det sjovere for børn at tage bussen, har man hos trafikselskabet sat klistermærker med bingoplade og rat op, som man kan lege-styre bussen med
Drej på rattet og tænd for lyset eller find alle tingene på bingopladen. Børn og barnlige sjæle kan i 60 nye Movia-busser på Nordsjælland og i København lege buschauffør eller spille busbingo med de nye klistermærker, der er sat op.
- Tag børnene med på tur i bussen. Det er en fantastisk måde for dem at opleve verden på, og nu kan de endda lege, mens rejsen står på, siger Stine Sander, der er direktør for kunder og kommunikation i Movia.
- Når børnene er underholdt, kan bussen blive til et frirum for de voksne, hvor de kan tage to børn med gratis på en voksenbillet og læne sig tilbage i sædet, siger hun videre.
Klistermærkerne er sat op på ruden ved det forreste sæde i busserne, så man kan se ud ad både for- og sidevinduet, når man blandt andet kan lede efter hunde, ladcykler, eller nogen, som holder i hånden på fortovet.
Lignende klistermærke med rat, hvor børnene kan lege buschauffør, blev sidste år opsat i en række busser vest for og i København. Her har mange børn leget, og succesen udvides nu til kommunerne nord for København.
- Chaufførerne fortæller, at børn hygger sig med at skiftes til at "køre" bussen. Vores passagerer har efterspurgt klistermærket på flere linjer. På grund af den gode feedback, har vi sat styrepanelet op i flere busser. Derudover har vi udviklet et nyt klistermærke, som er en bingoplade til de små, der elsker at pege og observere byen gennem byens vindue, siger Stine Sander.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Trafikselskab lader børn lege, de styrer bussen
- Motorvejsforbindelse på tværs af Sjælland er en god forretning for samfundet
- DSB kan blive infrastrukturforvalter på S-banen
- - Så langt er vi nået på et halvt år
- Politiet får ny kommunikationskanal i 2026
- Fredag 10. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Buschauffør fik angiveligt et ildebefindende
- Beskæftigelsen er steget blandt seniorerne de seneste år
- Flere rejste med færgerne i Dannmark og færgerne til udlandet
- Toldstyrelsen fandt over 60 kg khat i efterladt togbagage
- Nye regler gælder for dæk på lastbiler og busser i Danmark og Sverige
- Region Hovedstaden sikrer flyrute mellem København og Rønne med ny aftale
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!