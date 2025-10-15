Trafikselskab lader børn lege, de styrer bussen

Onsdag 15. oktober 2025 kl: 10:22

Drej på rattet og tænd for lyset eller find alle tingene på bingopladen. Børn og barnlige sjæle kan i 60 nye Movia-busser på Nordsjælland og i København lege buschauffør eller spille busbingo med de nye klistermærker, der er sat op.









- Tag børnene med på tur i bussen. Det er en fantastisk måde for dem at opleve verden på, og nu kan de endda lege, mens rejsen står på, siger Stine Sander, der er direktør for kunder og kommunikation i Movia.









- Når børnene er underholdt, kan bussen blive til et frirum for de voksne, hvor de kan tage to børn med gratis på en voksenbillet og læne sig tilbage i sædet, siger hun videre.









Klistermærkerne er sat op på ruden ved det forreste sæde i busserne, så man kan se ud ad både for- og sidevinduet, når man blandt andet kan lede efter hunde, ladcykler, eller nogen, som holder i hånden på fortovet.

Lignende klistermærke med rat, hvor børnene kan lege buschauffør, blev sidste år opsat i en række busser vest for og i København. Her har mange børn leget, og succesen udvides nu til kommunerne nord for København.









- Chaufførerne fortæller, at børn hygger sig med at skiftes til at "køre" bussen. Vores passagerer har efterspurgt klistermærket på flere linjer. På grund af den gode feedback, har vi sat styrepanelet op i flere busser. Derudover har vi udviklet et nyt klistermærke, som er en bingoplade til de små, der elsker at pege og observere byen gennem byens vindue, siger Stine Sander.

