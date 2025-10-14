Tønder og pallecontainere med dieselolie er skyllet i land ved Agger
Tirsdag 14. oktober 2025 kl: 10:05Af: Redaktionen
Efter den stormfulde weekend 4.-5. oktober er der skyllet flere 200 liters tønder og palletanke på 1.000 liter med dieselolie ind på standen ved Agger på den jyske vestkyst
Det er uvist, hvorfra tønder og palletanke stammer fra.
