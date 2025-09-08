Chauffører kan se frem til at få sovekabiner i varebiler

Mandag 8. september 2025 kl: 13:56

DTL har overfor Skatteministeriet gjort opmærksom på, at chauffører i varebiler også har behov for, at de kan holde hvil i deres køretøjer - et behov, der bliver yderligere forstærket, når chauffører i varebiler i international transport fra 1. juli næste år bliver omfattet af køre- og hviletidsreglerne.









her: Interesserede kan læse skatteminister Rasmus Stoklunds brev









