Chauffører kan se frem til at få sovekabiner i varebiler
Mandag 8. september 2025 kl: 13:56Af: Jesper Christensen
I et brev til vognmandsorganisationen DTL skriver skatteminister Rasmus Stoklund, at han vil fremsætte et lovforslag om sovekabiner i varebiler, så det kan træde i kraft senest samtidig med, at chauffører i varebiler bliver omfattet af køre- og hviletidsreglerne 1. juli 2026
DTL har overfor Skatteministeriet gjort opmærksom på, at chauffører i varebiler også har behov for, at de kan holde hvil i deres køretøjer - et behov, der bliver yderligere forstærket, når chauffører i varebiler i international transport fra 1. juli næste år bliver omfattet af køre- og hviletidsreglerne.
Interesserede kan læse skatteminister Rasmus Stoklunds brev her:
