Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      
REDERIORGANISATION:

Flere midler til Sø­fart­s­sty­rel­sens kontrol af skyggeflåde er vigtigste maritime nedslagspunkt i fi­nans­lo­v­s­ud­spil

Mandag 1. september 2025 kl: 10:31
Af: Redaktionen

SVM-Regeringen præsenterede fredag sit fi­nans­lo­v­s­ud­spil, der blandt andet har fokus på sikkerhed, beredskab og grøn omstilling. Set fra søfartens side er der ifølge rederiorganisationen Danske Rederier grund til at kippe med flaget for flere ressourcer til Sø­fart­s­sty­rel­sen


Finanslovsforslaget, der på vanlig vis blev fremlagt sidst i august, har fået titlen ”En bedre hverdag - et stærkere Danmark”. 


Hos Danske Rederier nikker man anerkendende til, at udspillet eksempelvis har fokus på sam­funds­sik­ker­hed og beredskab og på at videreføre den grønne omstilling med mere vedvarende energi.


Set med maritime briller er det særligt værd at fremhæve, at SVM-Regeringen vil afsætte flere midler til Sø­fart­s­sty­rel­sen som led i indsatsen med at skærpe kontrollen med den russiske skyggeflåde. 


- Det er godt, at regeringen fortsat har fokus på kontrol med de skyg­ge­flå­de­ski­be, der jævnligt passerer igennem dansk farvand. Det er klogt og nødvendigt, at man afsætter flere midler til Sø­fart­s­sty­rel­sen, så de kan forstærke kon­tro­lind­sat­sen, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.


- Jeg vil opfordre til, at regeringen løbende er opmærksom på at sikre, at Sø­fart­s­sty­rel­sen har de fornødne ressourcer til at løfte de mange vigtige opgaver, som Styrelsen varetager, siger hun videre.


Hos Danske Rederier bemærker man også, at SVM-Regeringen foreslår, at der afsættes 500 millioner kroner årligt til sam­funds­sik­ker­hed og beredskab 2026-2029. 


- Det er vigtigt, at regering og myndigheder husker kritisk infrastruktur til søs, når de i de kommende år planlægger investeringer i øget sam­funds­sik­ker­hed. Det er vigtigt for mig at fremhæve, at Danske Rederier og vores medlemmer gerne bidrager med relevante kapaciteter, når konkrete opgaver skal løses. Vi er allerede til stede over og under vandet i de danske farvande, så regering og myndigheder bør tage os med i ligningen, når man udvikler planer på dette område, siger Anne H. Steffensen. 


Interesserede kan læse mere om SVM-Regeringens finanslovsforslag for 2026 her:

Interesserede kan hente SVM-Regeringens fi­nans­lo­vs­for­slag her:





Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Flere midler til Sø­fart­s­sty­rel­sens kontrol af skyggeflåde er vigtigste maritime nedslagspunkt i fi­nans­lo­v­s­ud­spil
- Sveriges største havn noterer fremgang inden for containergods
- Stor shippingvirksomhed udvider med 200.000 kvadratmeter i sin hjemby
- Containeromsætningen i havnen i Aarhus har sat flere rekorder
- Nyt havnedesign udfordrer færgerne
- Rederier vil dele kapacitet
- Vejdirektoratet inviterer til informationsmøde om tunnelbyggeri i Aarhus
- Dansk rederikoncern køber to færger og udvider kapaciteten til Afrika
- Lavere aktivitetsniveau i samfundet påvirkede resultatet hos grønlandsk rederi
- Containerterminal i København har løftet flere containerenheder
- Elektriske containerkraner løftede effektiviteten
- Skib stødte på grund - kaptajn fik bøde
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst