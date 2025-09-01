Flere midler til Sø­fart­s­sty­rel­sens kontrol af skyggeflåde er vigtigste maritime nedslagspunkt i fi­nans­lo­v­s­ud­spil

Mandag 1. september 2025 kl: 10:31

Finanslovsforslaget, der på vanlig vis blev fremlagt sidst i august, har fået titlen ”En bedre hverdag - et stærkere Danmark”.









Hos Danske Rederier nikker man anerkendende til, at udspillet eksempelvis har fokus på sam­funds­sik­ker­hed og beredskab og på at videreføre den grønne omstilling med mere vedvarende energi.









Set med maritime briller er det særligt værd at fremhæve, at SVM-Regeringen vil afsætte flere midler til Sø­fart­s­sty­rel­sen som led i indsatsen med at skærpe kontrollen med den russiske skyggeflåde.









- Det er godt, at regeringen fortsat har fokus på kontrol med de skyg­ge­flå­de­ski­be, der jævnligt passerer igennem dansk farvand. Det er klogt og nødvendigt, at man afsætter flere midler til Sø­fart­s­sty­rel­sen, så de kan forstærke kon­tro­lind­sat­sen, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.









- Jeg vil opfordre til, at regeringen løbende er opmærksom på at sikre, at Sø­fart­s­sty­rel­sen har de fornødne ressourcer til at løfte de mange vigtige opgaver, som Styrelsen varetager, siger hun videre.









Hos Danske Rederier bemærker man også, at SVM-Regeringen foreslår, at der afsættes 500 millioner kroner årligt til sam­funds­sik­ker­hed og beredskab 2026-2029.









- Det er vigtigt, at regering og myndigheder husker kritisk infrastruktur til søs, når de i de kommende år planlægger investeringer i øget sam­funds­sik­ker­hed. Det er vigtigt for mig at fremhæve, at Danske Rederier og vores medlemmer gerne bidrager med relevante kapaciteter, når konkrete opgaver skal løses. Vi er allerede til stede over og under vandet i de danske farvande, så regering og myndigheder bør tage os med i ligningen, når man udvikler planer på dette område, siger Anne H. Steffensen.









