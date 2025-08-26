Traktor kom i vejen for tog i jernbaneoverskæring nordvest for Varde
Tirsdag 26. august 2025 kl: 12:59Af: Jesper Christensen
Tirsdag formiddag ved halvti-tiden ramte et tog fra GoCollective en traktor med vogn den bevogtede jernbaneoverskæringen Neder Fiddevej/Hennevej uden for Henne St. By nordvest for Varde. Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser, at lokomotivføren og traktorføren er blevet kørt på skadestuen på sygehuset i Esbjerg, og at de ikke havde synlige skader
Der var tre passagerer i toget, da tog og traktor stødte sammen i overskæringen. Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser, at de tre passagerer blev vejledt om at søge lægehjælp, hvis de fik behov. Ifølge Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg havde en af passagerne henvendt ved middagstid.
Ulykkesstedet, der er et af de steder, hvor Varde Kommune efter togulykken mellem Tinglev og Kliplev fredag 15. august, har meldt ud, at sikkerheden skal forbedres, bliver undersøgt af Havarikommission og bilinspektør. Overkørslen er bevogtet med lyd- og lyssignal, men er uden bomme.
Banedanmark har efterfølgende oplyst, at lys- og lydsignal fungerede, som de skulle.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Midlertidig skiltning skal advare ved jernbaneoverkørsler
- Rederier vil dele kapacitet
- Traktor kom i vejen for tog i jernbaneoverskæring nordvest for Varde
- Togulykke mellem Tinglev og Kliplev 15. august:
- Vejdirektoratet inviterer til informationsmøde om tunnelbyggeri i Aarhus
- Nyregistrerede varebiler kørte frem hen over sommeren
- Kvinde fik et ildebefindende og stødte sammen med modkørende lastbilchauffør
- Dansk rederikoncern køber to færger og udvider kapaciteten til Afrika
- Vognmandsfirma i Vemmelev er kørt til Skifteretten i Horsens
- Chauffører får nye lademuligheder i Padborg
- Vognmand i Herfølge har fået ny fire-akslet tip-trailer med automatisk rullepresenning
- Containerterminal i København har løftet flere containerenheder
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!