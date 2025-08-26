Traktor kom i vejen for tog i jernbaneoverskæring nordvest for Varde

Tirsdag 26. august 2025 kl: 12:59

Der var tre passagerer i toget, da tog og traktor stødte sammen i overskæringen. Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser, at de tre passagerer blev vejledt om at søge lægehjælp, hvis de fik behov. Ifølge Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg havde en af passagerne henvendt ved middagstid.









Ulykkesstedet, der er et af de steder, hvor Varde Kommune efter togulykken mellem Tinglev og Kliplev fredag 15. august, har meldt ud, at sikkerheden skal forbedres, bliver undersøgt af Havarikommission og bilinspektør. Overkørslen er bevogtet med lyd- og lyssignal, men er uden bomme.









Banedanmark har efterfølgende oplyst, at lys- og lydsignal fungerede, som de skulle.

