- Færgerederi var 363 passagerer fra et sætte ny rekord

Tirsdag 21. oktober 2025 kl: 13:48Af: Redaktionen
I løbet af efterårsferien valgte 311.965 passagerer at rejse med en af Molslinjens færger. Sidste år var det tal på 287.716, hvilket svarer til en stigning på 8,4 procent. Den hidtidige rekord for efterårsferien blev sat i 2019 - året før corona-tiden - hvor 312.328 passagerer sejlede med Molslinjen
Hos Molslinjen peger man også på, at mange har valgt at tage færgerne i løbet af sommeren. I løbet af juni, juli og august rejste 5.040.036 passagerer med rederiets ruter, hvilket var en stigning på 2,4 procent sammenlignet med 2024. Molslinjen fremhæver, at det er en stigning, der er højere end det generelle færgemarked i Danmark, som samlet voksede en procent i sommer.
- Danskerne vælger i stor stil at tage færgen, når de skal på ferie, besøge familie eller pendle mellem landsdelene. Den stigende interesse viser, at danskerne sætter pris på de hurtige, og fleksible forbindelser, vi tilbyder, siger Kristian Durhuus, der er administrerende direktør for Molslinjen.
- Vi har haft mange fuldt bookede afgange, Det vidner om, at færgerejsen fortsat er en populær del af danskernes rejsemønster - og et godt alternativ til både bil, tog og fly, siger han videre.
Det er ruterne mellem Jylland og Sjælland, Øresundslinjen, Bornholmslinjen og Fanølinjen, som står for de store passager-mængder. Passagertallene for august har især været med til at trække sommerens resultat op.
