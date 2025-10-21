Færgerederi var 363 passagerer fra et sætte ny rekord

Tirsdag 21. oktober 2025 kl: 13:48

Hos Molslinjen peger man også på, at mange har valgt at tage færgerne i løbet af sommeren. I løbet af juni, juli og august rejste 5.040.036 passagerer med rederiets ruter, hvilket var en stigning på 2,4 procent sammenlignet med 2024. Molslinjen fremhæver, at det er en stigning, der er højere end det generelle færgemarked i Danmark, som samlet voksede en procent i sommer.









- Danskerne vælger i stor stil at tage færgen, når de skal på ferie, besøge familie eller pendle mellem landsdelene. Den stigende interesse viser, at danskerne sætter pris på de hurtige, og fleksible forbindelser, vi tilbyder, siger Kristian Durhuus, der er administrerende direktør for Molslinjen.









- Vi har haft mange fuldt bookede afgange, Det vidner om, at færgerejsen fortsat er en populær del af danskernes rejsemønster - og et godt alternativ til både bil, tog og fly, siger han videre.









Det er ruterne mellem Jylland og Sjælland, Øresundslinjen, Bornholmslinjen og Fanølinjen, som står for de store passager-mængder. Passagertallene for august har især været med til at trække sommerens resultat op.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.