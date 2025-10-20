Passagertransportvirksomheder fik uanmeldt besøg

Mandag 20. oktober 2025 kl: 20:12

- Kontrolbesøgene i branchen for passagertransport udspringer af en formodning om, at konkurrenter har koordineret tilbud i forbindelse med et udbud. Hvis det viser sig at være tilfældet, kan det selvsagt være ganske alvorligt og skadeligt, siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Stefan Kobbernagel.









Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indhentet materiale til brug for en sag om mulig overtrædelse af konkurrencereglerne. Det skete ved uanmeldte kontrolbesøg i branchen for passagertransport.









Det indhentede materiale bliver gennemgået for beviser på konkurrencebegrænsende aftaler eller anden ulovlig informationsudveksling. Der vil især blive kigget efter beviser på tilbudskoordinering. Det vil sige en udbudt opgave, hvor budgiverne har koordineret deres tilbud i stedet for at konkurrere om at levere det bedste bud på at løse opgaven.





Det forhold, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført et kontrolbesøg hos en eller flere virksomheder, er ikke udtryk for, at der er sket en overtrædelse af konkurrenceloven. Formålet med kontrolundersøgelsen er at indhente beviser med henblik på at få be- eller afkræftet, om der er sket en overtrædelse af konkurrencereglerne.









Styrelsen har 40 arbejdsdage til at gennemgå materialet fra et kontrolbesøg. Hvis det vurderes, at det indsamlede materiale bekræfter, at konkurrenceloven kan være overtrådt, vil styrelsen arbejde videre med sagen med henblik på at forelægge den for Konkurrencerådet.









Hvis sagen fører til, at Konkurrencerådet træffer en afgørelse om overtrædelse af konkurrencereglerne, vil navne på virksomheder og yderligere information om overtrædelsens karakter blive offentliggjort af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.









Hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen peger man i anledning af kontrolbesøgene på, at den internationale økonomiske samarbejdsorganisation, OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - har opdateret sine anbefalinger til at forebygge og opdage tegn på karteller i udbud. I forlængelse heraf har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på sin hjemmeside samlet 11 tegn, som indkøbere kan holde øje med i udbud, hvis de vil undgå at blive snydt af karteller.









Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan oplyse generelt om processer i sager om overtrædelse af konkurrencesager. Styrelsen oplyser ikke yderligere om den verserende sag af hensyn til de involverende virksomheders retssikkerhed.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.