Klimaaftale for søfarten faldt i vandet

Mandag 20. oktober 2025 kl: 11:00

- En trist dag for den grønne omstilling. Klimaaftalen for den globale skibsfart er udsat med et år. Der er brug for en global aftale hurtigst muligt. Nu forsætter vi kampen for en ambitiøs grøn omstilling af skibsfarten. Jeg vil gerne takke industrien for den store opbakning, lød det fra erhvervsminister Morten Bødskov (S) efter afstemningen fredag.









Forhandlingerne om en klimaaftale for søfarten har fundet sted i en tid, hvor der er uro om det regelbaserede internationale samarbejde. De har været præget af dagsordener, der ikke har omhandlet søfart, og en vanskelig geopolitisk situation.









Hos Erhversministeriet ser man det dog som noget positivt, at stadig flere lande bakker op om global klimaregulering af skibsfarten, og at mange virksomheder fortsat ønsker at bidrage til en grønnere skibsfart.









Forhandlingerne om den globale klimaregulering har været i gang siden IMO’s klimastrategi blev vedtaget i 2023. Selvom der ikke er en global regulering, vil Danmark sammen med EU og andre ligesindede lande fortsætte dialogen i IMO for at sikre fremskridt i forhold til global regulering i den kommende tid, så skibsfarten kan nå målet om klimaneutralitet i 2050.





