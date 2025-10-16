Fem-akslet lastbil bliver bygget på fabrikken

Torsdag 16. oktober 2025 kl: 10:56

Det nye fem-akslede lastbilchassis er designet til krævende opgaver, især inden for byggeri. Det nye 10x4 chassis er med tridem-bogie med en dobbeltdrevet tandemaksel og en løftbar og styret bagerste bogieaksel.









Det nye 10x4-chassis supplerer DAF's eksisterende udvalg af 4x2, 6x2, 6x4, 8x2 og 8x4 chassiser.





Høj nyttelast og gode manøvreegenskaber

DAF's nye 5-akslede chassis er udstyret med to bladaffjedrede otte- eller ni-tons foraksler og en 34-tons tridem-bogie med luftaffjedring. Tridem-bogien består af en dobbeltdrevet tandemaksel med enten enkeltreduktion eller navreduktion og en hydraulisk styret, løftbar bagerste bogieaksel. Konfigurationen kombinerer høj nyttelast med god manøvredygtighed.









Hos DAF fremhæver man også, at de dobbelte foraksler og de tilsvarende akselbelastninger gør det muligt at montere kraftige kraner direkte bag førerhuset. Tridem-bogiens styrede bagerste aksel er designet til en statisk belastning på 26 tons, hvilket er afgørende for opgaver som placering og læsning af tunge containere, hvor den fulde vægt midlertidigt kan hvile næsten udelukkende på den sidste aksel.





Det fem-akslede chassis kan udstyres med drivlinjer med Paccar MX-11 og MX-13 motorer og automatiseret TraXon-gearkasse. Udgangseffekten spænder fra 300 hk (220 kW) til 530 hk (390 kW).









Det nye DAF-chassis fås med XD- eller XF-førerhuse med skrånende instrumentbræt, lave ruder og med en ekstra siderude nederst i døren ind mod vejkanten (ekstraudstyr) giver et godt direkte udsyn rundt om førerhuset. De digitale kameraer i DAF Digital Vision System, DAF Corner View og bakkameraet sørger for det indirekte udsyn til områderne foran, ved siden af og bag ved lastbilen.





Det nye 10x4 FAF chassis kan bestilles gennem DAF's netværk af over 1.100 officielle forhandlere.

