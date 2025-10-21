Maskinstation på Lolland hentede fire-akslet tip-trailer i Østjylland

Tirsdag 21. oktober 2025 kl: 13:41

Om den nye fire-akslede Kel-berg korn tip-trailer:





Chassisopbygning:

Længdevanger opsvejst af finkornstål

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn begge sider i 600 mm højde

Tre-kanter imellem skærmene

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med liftfunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende

Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Tophængsler er flyttet 300 mm frem for at opnå 15 procent ekstra åbning ved aflæsning

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000 slidstyrke

Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke

Kost- og skovlebeslag i venstre side

Plastikafdækning monteret på underkøringskofanger





Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Halsted Maskinstation ApS:

Halsted Maskinstation ApS blev etableret i 1998 af Kristoffer Rasmussen, som på det tidspunkt havde afsluttet sin landbrugsuddannelse. Kristoffer Rasmussen etablerede maskinstationen med baggrund og erfaringer gennem sin far, Axel Rasmussen, der i mange år forud, havde drevet maskinstation for mange lokale landmænd med såning, mejetærskning, roeoptagning med mere. Halsted Maskinstation ApS har i dag fokus på optagning og levering af roer på Vestlolland. Derudover beskæftiger maskinstationen sig med eksempelvis gyllekørsel.









