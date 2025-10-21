Maskinstation på Lolland hentede fire-akslet tip-trailer i Østjylland
Tirsdag 21. oktober 2025 kl: 13:41Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny fire-akslet Kel-Berg korn tiptrailer med et rumindhold på 59 kubikmeter i kassen til Halsted Maskinstation ApS, der har hjemsted på Lolland
Om den nye fire-akslede Kel-berg korn tip-trailer:
Chassisopbygning:
- Længdevanger opsvejst af finkornstål
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn begge sider i 600 mm højde
- Tre-kanter imellem skærmene
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med liftfunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
- Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Tophængsler er flyttet 300 mm frem for at opnå 15 procent ekstra åbning ved aflæsning
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse. Siderne er beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000 slidstyrke
- Bunden er fremstillet af 7 mm alu-plade beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er med HD1000-slidstyrke
- Kost- og skovlebeslag i venstre side
- Plastikafdækning monteret på underkøringskofanger
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Halsted Maskinstation ApS:
Halsted Maskinstation ApS blev etableret i 1998 af Kristoffer Rasmussen, som på det tidspunkt havde afsluttet sin landbrugsuddannelse. Kristoffer Rasmussen etablerede maskinstationen med baggrund og erfaringer gennem sin far, Axel Rasmussen, der i mange år forud, havde drevet maskinstation for mange lokale landmænd med såning, mejetærskning, roeoptagning med mere. Halsted Maskinstation ApS har i dag fokus på optagning og levering af roer på Vestlolland. Derudover beskæftiger maskinstationen sig med eksempelvis gyllekørsel.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Ø-færger sætter farten ned for at spare brændstof
- Færgerederi var 363 passagerer fra et sætte ny rekord
- Maskinstation på Lolland hentede fire-akslet tip-trailer i Østjylland
- Lastvognstog væltede i soloulykke
- Tysk lastbil er den øverste e-stjerne på listen
- Fragtmænd har fået længe trailere
- Transportvirksomhed i Odense har fået de første - og venter på de næste
- Chauffør i varebil havde sin telefon i hånden - og tre paller lattergas i varerummet
- Bro-by får et nyt truckcenter
- Fredag 17. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Online-kort viser vej til ladestandere til elektriske lastbiler
- Fem-akslet lastbil bliver bygget på fabrikken
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!