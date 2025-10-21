Ø-færger sætter farten ned for at spare brændstof
Tirsdag 21. oktober 2025 kl: 17:11Af: Redaktionen
Ærøfærgerne begyndte i denne uge at sejle med nye overfartstider og afgangstider, hvor færgerne kan sejle før planlagt afgang. Begge tiltag har til formål at sikre en mere effektiv og miljøvenlig drift
Hos færgeselskabet fremhæver man, at færgerne med de nye tiltag kan sejle før planlagt afgang, hvis alle med en booking er kommet om bord. Målet er at spare brændstof og dermed skåne miljøet, og derfor sejler vi så snart alle, der har en booking, er kommet om bord.
Ændring i sejlplanen mellem Ærøskøbing og Svendborg
Sejlplanen for færgerne mellem Ærøskøbing og Svendborg er også ændret, så de to første morgenafgange fra Ærøskøbing til Svendborg sejler fem minutter tidligere end hidtil. Målet er at få tid nok til at fylde brændstof på færgen i Svendborg, så den kan sejle rettidigt tilbage til Ærøskøbing uden forsinkelser eller ekstra brændstofforbrug. Det skal sikre en mere rettidig drift.
De nye afgangstider er:
- Ærøskøbing kl. 05.25 - Svendborg afgang kl. 07.00
- Ærøskøbing kl. 06.25 - Svendborg afgang kl. 08.00
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Ø-færger sætter farten ned for at spare brændstof
- Færgerederi var 363 passagerer fra et sætte ny rekord
- Maskinstation på Lolland hentede fire-akslet tip-trailer i Østjylland
- Lastvognstog væltede i soloulykke
- Tysk lastbil er den øverste e-stjerne på listen
- Fragtmænd har fået længe trailere
- Transportvirksomhed i Odense har fået de første - og venter på de næste
- Chauffør i varebil havde sin telefon i hånden - og tre paller lattergas i varerummet
- Bro-by får et nyt truckcenter
- Fredag 17. oktober 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Online-kort viser vej til ladestandere til elektriske lastbiler
- Fem-akslet lastbil bliver bygget på fabrikken
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!