Ø-færger sætter farten ned for at spare brændstof

Tirsdag 21. oktober 2025 kl: 17:11

Hos færgeselskabet fremhæver man, at færgerne med de nye tiltag kan sejle før planlagt afgang, hvis alle med en booking er kommet om bord. Målet er at spare brændstof og dermed skåne miljøet, og derfor sejler vi så snart alle, der har en booking, er kommet om bord.









Ændring i sejlplanen mellem Ærøskøbing og Svendborg

Sejlplanen for færgerne mellem Ærøskøbing og Svendborg er også ændret, så de to første morgenafgange fra Ærøskøbing til Svendborg sejler fem minutter tidligere end hidtil. Målet er at få tid nok til at fylde brændstof på færgen i Svendborg, så den kan sejle rettidigt tilbage til Ærøskøbing uden forsinkelser eller ekstra brændstofforbrug. Det skal sikre en mere rettidig drift.









De nye afgangstider er:

Ærøskøbing kl. 05.25 - Svendborg afgang kl. 07.00

Ærøskøbing kl. 06.25 - Svendborg afgang kl. 08.00





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.